Scegli una delle decorazioni e ti dirò come vivi emotivamente il Natale con questo divertente test

E’ finalmente arrivato il tanto atteso Natale! Le decorazioni sono in casa da giorni, i bambini sono finalmente in vacanza e la festività natalizia ha inizio.

Il Natale è un periodo ricco di emozioni: tutte le nostre vigilie passate tornano in mente e il grande entusiasmo si diffonde nei nostri cuori.

In questo periodo di pandemia mondiale, sarà difficile incontrare tutti i nostri cari e stringerci attorno al tavolo tutti insieme.

La nostalgia, il calore della famiglia e i regali insinuano delle emozioni in noi. Con il test delle decorazioni puoi fare chiarezza sullo stato emotivo di questo Natale.

Scopriamo come

Test: scegli una delle decorazioni e scopri il tuo stato emotivo di questo Natale

In questo test delle decorazioni di Natale ti mettiamo di fronte a sei opzioni diverse. Scegline una in modo istintivo e leggi il risultato corrispondente al numero della tua scelta.

Solo così potrai scoprire come stai vivendo emotivamente questo Natale.

Vediamo i risultati

1) Uno

Il Natale rappresenta per te un insieme confuso di ricordi da quando eri bambino fino ad ora. Ti ricordi dove li hai vissuti, alcuni regali e le persone che ti stavano attorno in quel bel momento.

Tu non mostri tanto l’amore per il Natale, non sei il tipo da decorazioni sfarzose e non ascolti le canzoni natalizie 24 ore su 24. Sei più un Grinch, ma anche te infondo al cuore sei un fan di questa festività.

Oggi vivrai un Natale nostalgico e tra i tuoi ricordi affioreranno quelli che ti hanno fatto stare più male.

Cerca di rilassarti, non pensare al passato e distaccati emotivamente.

2) Due

Se tu potessi, cancelleresti molto volentieri il 25 dicembre da tutti i calendari. Credi che questa sia una festa finta e che si basi solo sul consumismo. Tutto ciò che riguarda il Natale ti disgusta profondamente.

Odi l’ansia dei regali, la fila ai negozi e, soprattutto, incontrare i parenti. Vorresti scappare dalle loro domande e leggerti un libro davanti al camino sorseggiando una cioccolata calda.

Per te il Natale è tutta una montatura che non c’entra niente con la Rinascita. Il fatto che ci sia la pandemia, sotto sotto ti rincuora, perché non dovrai fare finti sorrisi ai tuoi parenti.

3) Tre

La tua scelta rivela che sei il fan numero 1 del Natale. Già da novembre attendi con entusiasmo questo giorno e sei il primo ad addobbare casa e a fare l’albero ascoltando Jingle Bells.

Ti piace festeggiare, invitare i tuoi amici a giocare a tombola fino a tarda notte abbuffandosi di panettoni e pandori.

Del Natale ti piace la gioia, l’allegria, lo stare insieme e, soprattutto, l’atmosfera tipica di questo periodo magico.

Quest’anno trovi tutto ciò più difficile, ma non ti buttare giù perché si sa che a Natale tutti i sogni si avverano.

4) Quattro

Per te il Natale significa tradizione. Per te non esiste questa festa senza tutta la tua famiglia, i tuoi zii e le persone più care.

Ti piace condividere la cucina con tutti loro, addobbare la casa, scommettere alla tombola. La famiglia è all’ordine del giorno.

Questo Natale, però sarà un po’ nostalgico, ma cerca di viverlo con il sorriso per i pochi parenti che vorranno festeggiare con te.

5) Cinque

Eccolo che è arrivato: per te il Natale significa tanti regali! Ti piace sia farli che riceverli e tutto ciò ti dà molto entusiasmo. L’ansia, l’attesa dell’arrivo dei doni, lo scartamento e la sorpresa, sono fonte di energia.

Aspetti tutto l’anno questo fatidico momento. Nell’attesa addobbi, cerchi idee regalo ad ogni tipo di mercatino di Natale e ti perdi nella città guardando le luminarie.

Ti piace passare il Natale in famiglia, ma non ti rifiuteresti a passare un Natale in un’altra meta alternativa.

6) Sei

Se hai fatto questa scelta, significa che per te il Natale è un giorno veramente speciale. Sei affascinato da questo evento e per te significa tradizione e condivisione in famiglia.

Ricordati che a Natale bisogna essere più buoni e gentili. E’ il periodo giusto per farsi perdonare e per riappacificarsi. Fallo adesso prima dell’anno nuovo.

Questo Natale vuoi innovare in cucina, sperimentare ingredienti nuovi e sorprendere i palati degli invitati.

Oggi rifletti sui tuoi desideri e esprimili fortemente