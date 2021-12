Scegli uno uccellino e scopri come ti approcci alla vita con questo divertente test

Ogni nostra scelta rivela qualcosa di noi, perché è legata al nostro inconscio. Le scelte istintive vengono codificate dal nostro organismo e fanno emergere un lato del nostro carattere ancora nascosto.

Oggi ti proponiamo il test dell’uccello che ti mette di fronte ad una decisione. Le opzioni non sono casuali, perché ognuno di questi volatili ha un suo colore o un dettaglio specifico che lo differenzia dagli altri.

Scopriamo insieme come ti approcci alla vita

Test: scegli un uccellino e scopri il tuo approccio alla vita

In questo test dell’uccellino ti trovi di fronte a cinque opzioni. Guarda attentamente ogni possibilità e scegli in modo istintivo quello che più ti colpisce.

Solo così potrai scoprire come ti approcci alla vita.

Scegli e scopri il tuo risultato!

1) Paperella

Sei una persona che ama ridere e cerchi sempre di circondarti da pensieri e persone gioiose.

La paperella è l’uccellino più paffuto e goffo, ma è anche molto tenera ed ha un becco che ricorda un sorriso divertito.

Proprio come la tua scelta, anche tu ti approccia alla vita con ottimismo, allegria e spensieratezza.

“Pensa bene che ti viene bene” è il tuo motto di vita.

Chi ti sta attorno invidia il tuo approccio alla vita che non viene minimante toccato dalle criticità del tuo passato o dall’incertezza del futuro. Il tuo atteggiamento ti permette di goderti il presente affrontando ogni giorno con lena e positività.

Sei anche una persona molto curiosa e ciò ti aiuta nel combattere la noia della routine.

Ti consigliamo di rimanere così, perché non c’è miglior modo di affrontare la vita!

2) Passero

La generosità è la molla che ti smuove e ti attiva. Le persone riescono ad entrare in empatia con te, non si sentono giudicate e sanno che possono fidarsi di te.

Sei una persona saggia che dal suo passato ha imparato tante cose e che ha sempre un ottimo consiglio per tutti.

Nel tuo gruppo, sei un punto di riferimento, ma talvolta rischi che i tuoi amici si affidino troppo a te, rendendo la tua esistenza più complicata.

Ti consigliamo di pensare un po’ di più a te stesso cercando anche di ritagliarti del tempo e delle attenzioni che tanto ti meriti.

3) Cicogna

La tua scelta è la cicogna: petto in fuori, zampe tese. Ciò rivela che sei una persona molto sicura di se stessa e anche testarda. E’ difficile che qualcuno riesca a cambiare la tua opinione.

Tu non dai niente per scontato: usi l’ingegno, analizzi, calcoli, valuti ogni possibilità. Ti consigliamo, però, di tenere conto anche di chi ti sta attorno.

Non sei l’unica persona che ha la verità in bocca e potresti perdere l’occasione di cogliere una opportunità, perché distratto nel pensare a te stesso perdi un dettaglio evidente agli occhi di chi ti ama.

4) Cardinale

Questo è un uccello simpatico, paffuto, con il suo ciuffo dritto e una maschera sugli occhi come Zorro.

Dalla tua scelta, sappiamo che sei una persona forte, molto attiva e determinata.

Hai un sacco di energia che ti scorre nelle vene, ma dietro la tua maschera in realtà si cela una persona talvolta insicura.

Ti consigliamo di lavorare un po’ di più sulla tua autostima, in modo tale da essere più sicuro delle tue capacità e della persona che sei.

5) Uccello del paradiso

La tua scelta rivela che sei una persona che conosce bene quali sono le sue capacità. Proprio per questo non dici mai di no ad una sfida e ad ogni obbiettivo raggiunto, sei pronto per prefissartene un altro.

Ti piace stare in compagnia, il lavoro di squadra e hai una famiglia numerosa. Non sei mai da solo!

Per questo motivo, ti consigliamo di cercare di crearti i tuoi spazi e di trovare dei momenti solo per te. E fondamentale mandare indietro il nastro della nostra vita per rielaborare il nostro passato, riordinare i propri pensieri e riflettere sul da farsi in solitudine