Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela tutto: mai accaduto prima

L’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha deciso di rompere il silenzio rivelando cose che non era mai trapelate prima d’ora.

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo di Mediaset. Basti pensare, infatti, che va in onda da numerosi anni, collezionando sempre veri e propri ascolti record. Il merito di questo successo non è soltanto di Maria De Filippi e dei protagonisti dello show, ma anche chi lavora dietro le quinte per permettere che tutto questo possa accadere.

Ovviamente stiamo parlando della famosa redazione e tra i suoi membri spicca senza alcun dubbio Raffaella Mennoia, storica autrice del programma che di recente è stata intervistata dal portale Novella 2000 dove ha scelto di rivelare qualcosa che non era mai stato rivelato prima. Qualcosa che riguarda le dietro le quinte del programma di cui non si era ancora parlato. Anche se nell’aria qualcosa si era percepito, considerato le numerose guerre social che ci sono state negli ultimi tempi tra il programma e i suoi ex partecipanti.

Raffella Mennoia ha svelato un inedito retroscena su Uomini e Donne, aumentando però così la curiosità dei suoi fedeli sostenitori.

Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Uomini e Donne: quello che non aveva mai detto prima

Raffaella Mennoia ha deciso di rispondere a tutte le curiosità del suo interlocutore, che si è complimentato con lei per il modo con cui si approccia al web. In particolar modo quando smaschera tutti i leoni da tastiera che non fanno altro che fare insinuazioni sulla sua persona e sulla sua professionalità.

L’autrice di Uomini e Donne ha svelato come affronta il tutto, rivelando qual è il suo segreto, ma attenzione perché non è questo il retroscena più curioso che ha svelato durante il corso dell’intervista.

“Non vivo con l’ansia di piacere a ogni costo o con la paura delle critiche” ha esordito il braccio destro di Maria De Filippi. “Detto questo non rispondo a tutti, come legge di vita preferisco non ribattere agli attacchi troppo pesanti per non dare spazio al negativo” ha concluso e questa risposta è stata perfetta per il giornalista che le ha poi chiesto se ci rimanesse male, invece, per gli attacchi subiti dagli ex protagonisti del dating show di canale 5.

“No, perché bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto“ ha ammesso, prima di sganciare poi la bomba. “Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social” ha dichiarato, azionando la curiosità del web che vuole sapere a chi si riferiva.