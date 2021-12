GF Vip daytime 23/12/21, la gieffina scoppia in lacrime: è arrivata al limite

Al GF Vip la concorrente di Alfonso Signorini è arrivata al limite, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime quotidiano, l’ultimo prima delle feste di Natale che i concorrenti di Alfonso Signorini trascorreranno lontano dalla famiglia e nella casa più spiata d’Italia.

Questo appuntamento speciale parte con il botto e al centro dell’attenzione c’è Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, dopo aver avuto un’incomprensione con Valeria Marini per quanto riguarda la spesa, ha avuto un crollo. Non tutti però hanno capito che in realtà lei non ci è rimasta male per l’incomprensione avuta, ma in quanto essendo nella casa più spiata d’Italia da mesi è normale avere un certo nervosismo e per questo motivo Katia Ricciarelli le si è avvicinata per consolarla.

La stessa cantante, però, ha avuto subito dopo, per difendere la Nazzaro, un’incomprensione con Eva Grimaldi. La nuova arrivata non ha gradito i toni utilizzati nei suoi confronti e la cantante, di tutta risposta, ha affermato che deve restare al suo posto altrimenti l’avrebbe gettata in piscina.

Eva Grimaldi è scoppiata in lacrime trovando la reazione di Katia Ricciarelli eccessiva, ma Miriana Trevisan le ha fatto notare che c’è una certa tensione al GF Vip da parte degli storici concorrenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Jessica Selassiè crolla al GF Vip: la reazione di Giacomo Urtis spiazza

Eva Grimaldi crolla al GF Vip: Soleil Sorge provoca Sophie Codegoni

Non si respira un’aria serena al Grande Fratello Vip. L’ingresso di Alessandro Basciano ha dato vita ad un nuovo triangolo amoroso che vede al centro della sfida Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stata scaricata da Gianmaria Antinolfi, dopo di aver visto l’ennesima esitazioni da parte sua, non ha nascosto di provare un certo interesse per il nuovo arrivato anche se alla sua amica ha ammesso che si sarebbe fatta da parte per il bene del loro rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alessandro Basciano prima del Grande Fratello Vip: trasformazione incredibile

Il tutto però è stato messo un po’ in pausa. In quanto la produzione del Grande Fratello Vip ha scelto di organizzare una festa in occasione del compleanno di Sophie Codegoni. Durante il party, però, lei ha rivolto tutte le sue attenzioni ad Alessandro Basciano, mentre Gianmaria è risultato essere un po’ spento. Segno che prova ancora qualcosa nei confronti della sua compagna di viaggio.

Questa vicinanza è stata notata anche da Jessica, che non ha affatto apprezzato il tutto. “Alessandro vuole un po’ tutto e niente. Il primo pesce che abbocca a lui va bene” ha commentato Soleil Sorge in confessionale, trovando il tutto abbastanza infantile. “Questi triangoli li facevo alle scuole medie”.