“Rocco Siffredi abbiamo molto in comune”: Alex Belli sgancia la bomba

Rocco Siffredi è stato il protagonista della rivelazione fatta da Alex Belli dopo la fine dell’esperienza alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Rocco Siffredi non ha di certo bisogno di presentazioni e gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene che in passato, oltre a lavorare nel suo campo, ha anche deciso di mettersi alla prova prendendo parte ad una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi condotte da Alessia Marcuzzi.

Un’esperienza che gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo in un’ottica completamente differente e durante quell’esperienza ha avuto modo di poter stringere amicizia con Alex Belli, reduce dall’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, ed è proprio lui che intervistato da Rosalinda Cannavò per Casa Chi ha deciso di rivelare un inedito retroscena di cui non tutti sono a conoscenza.

Alex Belli ha sganciato la bomba su Rocco Siffredi rivelando un inedito retroscena che ha lasciato tutti senza parole.

Alex Belli dopo il GF Vip si sbilancia su Rocco Siffredi: il retroscena che non ti aspetti

Alex Belli, durante il corso dell’intervista, ha rivelato un inedito retroscena su Rocco Siffredi, ammettendo che dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, lui gli aveva proposto di fare un film insieme.

Ovviamente non si trattava di una pellicola romantica o dalle tinte drammatica, ma una che avrebbe messo, diciamo così, a nudo, le doti artistiche dell’ex stella di Centovetrine. Alex però non se l’è sentita ed ha gentilmente declinato l’invito ricevuto. Nonostante sia del parere che lui e Siffredi abbiano molte cose in comune e no, non siate maliziosi. L’ex concorrente di Alfonso Signorini si riferiva a quelle mentali e non fisiche.

“Io e Rocco Siffredi abbiamo molte cose in comune“ ha esordito l’amico speciale di Soleil Sorge ai microfoni di Rosalinda Cannavò. “A livello mentale” ha subito aggiunto, onde evitare fraintendimenti e doppi sensi.

“Quando io sono uscito dall’Isola de Famosi” ha poi proseguito. “Lui mi propose di fare un film. Io però risposi di no e non lo farei neanche adesso” ha concluso, mettendo subito in chiaro le cose in quanto non ha alcuna intenzione di voler recitare in pellicole non adatte ai minori, ma dedicarsi a qualcosa che si avvicini maggiormente al suo stile.

Rocco Siffredi è stato rifiutato da Alex Belli. Molto probabilmente l’attore e produttore aveva visto nell’ex stella di Centovetrine un degno erede, ma lui ha preferito proseguire dritto per la sua strada.