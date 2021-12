Belen Rodriguez, amore al capolinea con Antonino Spinalbese: la prova schiacciante

By

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbesi si sono ufficialmente lasciati. E’ emersa una nuova prova che lascia poco spazio all’immaginazione.

Belen Rodriguez di recente è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. Agli utenti della rete non è sfuggito che dopo la nascita di Luna Marie, la sua secondogenita, lei è Antonino Spinalbese, il padre della piccola, si sono allontanati.

In molti hanno iniziato a sospettare che tra loro fosse finita, ma la coppia, o meglio dire ex coppia, non ha mai commentato il gossip sulla loro vita sentimentale, lasciando i loro fedeli sostenitori con il dubbio. Di recente, tra l’altro, lei è stata paparazzata mano nella mano con Michele Morrone, facendo intuire che tra loro ci fosse molto di più che una semplice amicizia.

Il loro amore è davvero arrivato al capolinea? Secondo il settimanale Oggi, Belen e Antonino si sono lasciati ed avrebbe trovato l’ennesima prova che sembra confermare che il loro amore purtroppo è giunto al capolinea dopo la nascita della piccola Luna Marie.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono lasciati: la prova

Antonino Spinalbese è stato paparazzato mentre si ricongiungeva con Belen Rodriguez, ma il loro incontro non è affatto andato come sperato. Lei era in compagnia di tutta la sua famiglia, rivela il settimanale, e lui l’avrebbe raggiunta per trascorrere un po’ di tempo con sua figlia.

Tant’è che al suo arrivo, l’ex hairstylist non avrebbe nemmeno salutato con un bacio a stampo quella che una volta sembrava essere la donna della sua vita. Tra i due ci sarebbe stato soltanto un freddo saluto. Insomma, il loro amore sembrerebbe essere soltanto un lontano ricordo e mettendo tutti gli indizi e le prove trapelate in rete, tutto riporterebbe ad un finale non proprio dolce.

Belen e Antonino negli scorsi mesi sembravano essere più innamorati che mai, ma ora quei tempi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, sembrano essere ormai terminati. I due è da tempo che non apparivano insieme ed ora che sono stati pizzicati in compagnia l’uno dell’altra, c’è stato soltanto il gelo a tenerli connessi.

Tant’è che lui sarebbe rimasto soltanto il tempo stabilito per poter stare con la piccola, per poi tornare nella sua vecchia casa di Milano dove un tempo viveva prima di trasferirsi dalla bella modella argentina.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati single. O almeno così sembrerebbe, anche se continuano a non lasciare alcuna dichiarazione in merito a quella che è, o che è stata, la loro storia d’amore.