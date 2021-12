Ilaria D’Alessio, figlia di Gigi D’Alessio: una meraviglia della natura

Ilaria D’Alessio è la prima figlia femmina del famoso cantante napoletano Gigi D’Alessio. Su Instagram è molto seguita ed è bellissima

Gigi D’Alessio è un cantante ormai molto conosciuto e popolare. Amato non solo per le sue canzoni, ma anche per la travolgente simpatia e spontaneità che lo caratterizza quando appare in tv. Spesso e volentieri, infatti, il cantautore napoletano è ospite di varie trasmissioni. In qualche occasione è stato esso stesso conduttore con ottimi risultati. In questo periodo lo vediamo di nuovo giudice in “The Voice Senior 2”, e ancora il buon Gigi risulta essere tra i protagonisti più apprezzati del programma condotto da Antonella Clerici.

Forse già sapete che l’artista ha una famiglia molto numerosa e dei figli già grandi: tra essi c’è Ilaria, nata nel 1992. All’epoca D’Alessio era sposato con Carmela Barbato, che è stata la prima moglie: con lei ha avuto la sua unica figlia femmina. Nonostante abbia un bel profilo Instagram seguito e con molte foto, non si sa molto su Ilaria D’Alessio.

Gigi D’Alessio e la sua splendida figlia: tutto su Ilaria

Si è laureata a Roma alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università la Sapienza, e non lavora nel mondo dello spettacolo. In occasione della sua laurea la ragazza ha postato un messaggio di ringraziamento alla famiglia e una foto proprio con il padre e la madre. Nulla da dire sulla ragazza, che è decisamente carina e lo si vede dagli apprezzamenti che arrivano sul social network, sia come commenti che dal punto di vista dei like. Per quanto riguarda Gigi, il cantautore ha quattro figli: Luca, Claudio, Andrea e appunto Ilaria.

Il più piccolo, Luca, è quello avuto dalla relazione con Anna Tatangelo, anch’essa ormai in archivio. Oggi il buon Gigi sta insieme a una ragazza molto più giovane, Denise Esposito. Lei ha appena 28 anni e ovviamente è pure lei in dolce attesa: darà a Gigi un bambino che sarà il suo quinto figlio e darà modo all’artista di allargare ulteriormente la sua bella famiglia.