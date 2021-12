Marco Bocci e Laura Chiatti: la foto prima di Natale è un regalo per i fan

Marco Bocci e Laura Chiatti: la foto pre Natale regalata ai fan

Marco Bocci e Laura Chiatti sono marito e moglie. Lui è un attore e regista noto per il ruolo di commissario Nicola Scialoja in Romanzo Criminale e lei attrice di molte commedie e film sentimentali italiani.

La coppia dopo una breve frequentazione ha deciso di sposarsi il 5 luglio 2014 a Perugia e subito dopo hanno avuto due bambini: Enea, nato nel 2015 e Pablo, nato nel 2016.

Durante l’estate, alcuni rumors mormoravano che ci fosse aria di crisi tra Laura e Marco. Hanno smesso di seguirsi sui social, la Chiatti ha pubblicato alcune frecciatine di interpretazione dubbia e i selfie di coppia sono mancati per mesi sui loro profili social.

Adesso, sembra che tutto vada bene e che Marco e Laura siano innamorati più che mai come dimostra anche la foto pubblicata prima di Natale.

Vediamo insieme il regalo per i fan

Marco Bocci e Laura Chiatti: la foto prima del Natale

Bocci, durante un’intervista dichiarò su sua moglie: “Da subito ho sentito il desiderio di sposarla. Avevo avuto le mie storie e convivenza saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la ‘botta’ e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna“.

Ci vuole tanto coraggio, ma se il cuore batte forte bisogna dargli retta.

L’attrice, per l’appunto, pubblica un selfie di coppia prima dell’atteso cenone di Natale sul suo profilo Instagram.

Laura ha la testa poggiata sul petto di Marco e entrambi guardano dritto in fotocamera. Nella didascalia si può leggere: “MIO amore…“.

Un momento della loro giornata, una coccola, un istante che regala mille emozioni. I fan di Laura e Bocci commentano il post: c’è chi dice che sono bellissimi, chi invia messaggi d’amore e chi scrive: “Siete bellissimi anche quando sembrate due scappati di casa“.

Oltre ad essere una coppia, l’attrice e Marco hanno anche iniziato a lavorare insieme. Infatti, hanno appena concluso la registrazione del film diretto da Bocci intitolato La caccia.

La Chiatti è per la prima volta protagonista del lungometraggio diretto da suo marito prodotto dalla Minerva Pictures e girato tra Roma, Terni e Rieti.

L’attrice ha pianto tanto alla conclusione del set e si stringe forte al marito.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono più innamorati che mai. Nonostante le voci di crisi, i due sposini hanno superato qualsiasi difficoltà e il cuore batte forte come il giorno del loro primo incontro