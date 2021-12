Loredana Berté agli esordi: le trasformazioni della diva del rock

Loredana Berté, la grande star del rock, è tra i giudici di The Voice Senior. Artista nata, a 70 anni suonati non ha perso il suo fascino

Il tempo passa per tutti, ma per Loredana Berté qualcosa è diverso. E’ sempre lei, grintosa, sincera e immensamente brava. Il suo estro e l’essere fuori dagli schemi è rimasto intatto, proprio come quando negli anni ’70 si affermava come una delle migliori cantanti della storia della musica italiana. Con l’indimenticata sorella Mimì, la Berté è una delle voci più belle: e se oggi Mia Martini non c’è più, Loredana continua a deliziare il pubblico con la sua arte e la sua grinta.

Un successo dietro l’altro, nonostante ormai non sia più una ragazzina. A 70 anni suonati l’artista è ancora sulla cresta dell’onda, e spesso appare in tv. Resta il suo fascino, anche se decisamente estroso: qualche intervento un po’ invasivo del chirurgo plastico c’è stato, ma Loredana è sempre Loredana.

Loredana Berté da giovane: una donna stupenda e provocante

I suoi capelli blu ormai sono un “must”, e quasi sempre la cantante sfoggia minigonne cortissime che fanno capire come lei si senta giovane e una donna al 100%. Sin da giovane ha sempre amato provocare e sedurre: oggi ha indubbiamente i segni del tempo e qualche ovvio chilo in più, ma quando si vede in tv lascia sempre il segno.

Da giovane Loredana era molto bella: occhi scuri, sguardo intenso e intelligente e labbra carnose. Per non parlare di un fisico da modella e decisamente attraente. Proprio le gambe, allora stupende, anche oggi colpiscono per la loro tonicità. E lasciatelo dire: anche oggi che è una signora matura, vedere la Berté in minigonna non è certo un dispiacere, anzi.