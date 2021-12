Gianmaria Antinolfi dice di no a Sophie Codegoni e va da Soleil Sorge? Il colpo di scena al GF Vip

Quest’anno il Grande Fratello Vip è ricco di storie d’amore: Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo adesso sono felici dopo diversi tira e molla, Alex Belli e il triangolo con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, Biagio e Miriana.

All’appello mancano solo Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, perché non si riesce ancora a capire se si piacciano veramente. L’ex tronista di Uomini e Donne continua a dire che Gianmaria gli piace fisicamente, ma non riesce a vederlo nella sua realtà, mentre lui sta in attesa di capirci qualcosa.

Una settimana fa, è entrato nella Casa Alessandro Basciano che ha espresso una preferenza nei confronti di Soleil e Sophie. Quest’ultima è andata ancora più in confusione e sta cercando di capire come muoversi e chi potrebbe essere un suo fidanzato.

Gianmaria, nel mentre, zitto zitto non sta mica a riscaldare la poltrona ed ecco che arriva uno strano avvicinamento verso Soleil. Il colpo di scena al GF Vip!

Vediamo insieme cosa è successo

Colpo di scena al GF Vip: Gianmaria Antinolfi molla Sophie Codegoni per Soleil Stasi? “Per fortuna che ci sei“

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni erano riusciti a diventare sempre più intimi nella Casa del GF Vip. Con l’aiuto di un po’ di vino, i freni inibitori si sono abbassati e i due gieffini si sono scambiati molti baci.

L’ex tronista di Uomini e Donne continua a non essere certa della sua scelta e con l’arrivo di Alessandro Basciano, Sophie ha ancora più dubbi.

Gianmaria Antinolfi non perde tempo e durante la diretta dell’ultima puntata del GF Vip si avvicina all’orecchio di Soleil e iniziano un confronto.

“Per fortuna che ci sei” mormora l’imprenditore napoletano abbracciando la gieffina.

“Ehhh quando ti pare a te” risponde la Sorge e continua: “Ma sono scema io che continuo a darti corda o comunque ad essere lì ed aiutare. Sai quanto io sono su certe cose molto delicate, fragili e tu hai avuto degli atteggiamenti, hai avuto delle cose nei mie confronti“.

Soleil è arrabbiata, perché Gianmaria non si è avvicinato nel momento in cui lei era in crisi con Alex Belli.

Il gieffino risponde prontamente: “Ma tu provochi!” e lei: “Provoco, perché fa parte del mio carattere. Poi tu per primo fai il doppio gioco: un giorno ti amo e poi il giorno dopo mi dici ‘ti odio’ ”

“Sì, ma tu provochi. E’ normale che ti mandi a ca***e. La prossima volta ti farò una pernacchia” controbatte Gianmaria

Soleil è delusa dal suo comportamento: “No, ma infatti non c’è una prossima volta, perché me lo sono detta l’ultima volta che non sarei più tornata a essere amica tua. Adesso non so perché sono ancora qua“.

Gianmaria ridendo, si avvicina all’orecchio di Soleil e le sussurra: “Perché a Natale siamo tutti più buoni“.

“Non è vero, hai visto qua. Tutti falsi. Perché tu mi conosci e sai anche il mio lato debole umano che poi è questo: non riesco a non aiutare le persone a cui ho voluto bene” dissente Soleil.

Gianmaria le dice che le vuole bene e sa anche che il sentimento è reciproco dalla parte della gieffina.

Soleil non è d’accordo: crede che Antinolfi non si sia comportato come un amico quando lei piangeva per Alex Belli.

Il ragazzo spiega che avrebbe voluto farlo, ma non lo ha fatto per evitare discussioni e aggiunge: “Me ne sono pentito e sai perché? Perché non sono stato io. Gianmaria sarebbe venuto a parlare. Ogni volta che faccio qualcosa contro me stesso, poi me ne pento“.

Gianmaria a Soleil “Per fortuna che ci sei tu”

Gianmaria Antinolfi si sta avvicinando sempre di più a Soleil e lei non perde l’occasione. Con l’uscita di Alex Belli, l’influencer ha difficoltà nel creare nuovi legami e il gieffino è cascato nella sua rete.

Mentre Sophie Codegoni riflette sul da farsi e ha stretto di nuovo amicizia con Soleil, lei ne approfitta per riconquistare Gianmaria e flirtare con Alessandro tutto sotto l’occhio vigile del GF Vip