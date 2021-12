Alex Belli con le spalle al muro, l’accusa è durissima: “Ho creato un mostro!”

Alex Belli dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip ha ricevuto un’accusa durissima che ha cambiato ogni cosa.

Alex Belli ha terminato la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia del GF Vip qualche settimana fa, ma nonostante tutto continua ad essere il protagonista indiscusso di questa sesta edizione. Tant’è che si continua a parlare soltanto di lui, anche durante il corso delle varie puntata con Alfonso Signorini.

Sia dentro che fuori la casa, l’ex stella di Centovetrine regna sovrano e per questo motivo, è più che immaginabile, continuano ad uscire svariati retroscena sul suo passato. Questa volta a rompere il silenzio è stata la sua ex fidanzata Hellen Scopel, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Uomini e Donne.

Hellen, intervistata da Nuovo Tv, si è lasciata andare a qualche confidata sul concorrente di Alfonso Signorini, non mandandogliele di certo a dire. Alex Belli è stato sbugiardato dalla sua ex e lei, nei suoi riguardi, non ci è andato affatto leggere rivelando numerosi retroscena sul suo conto.

Hellen Scopel sbugiarda Alex Belli e rivela un retroscena che cambia ogni cosa

Durante il corso dell’intervista Hellen Scopel, ex fidanzata di Alex Belli, non ci è di certo andata leggera, facendo delle pesanti affermazioni nei suoi confronti. In quanto in primis ha dichiarato che l’ex stella di Centovetrine avrebbe falsificato il curriculum, inserendo di aver frequentato una scuola di recitazione su cui non avrebbe nemmeno mai messo piede.

Inoltre ha rivelato che il nome d’arte utilizzato dal concorrente di Alfonso Signorini è stata una sua invenzione, in quanto gli avrebbe consigliato di adoperarne uno in quanto quello all’anagrafe sarebbe stato troppo lungo da utilizzare, ma non solo. Ha parlato anche del suo primo, e pare unico, matrimonio.

“Il nome d’arte gliel’ho dato io” ha subito esordito Hellen senza troppi giri di parole. “Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo” ha poi osservato, facendo notare che la scelta di cambiare nome per la sfera professionale della sua vita sarebbe stata di sua invenzione.

“Ho creato un mostro!” ha poi aggiunto, non andandoci di certo leggera. “La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum“ ha poi sganciato la bomba. “Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato“ ha affermato, facendo una pesante accusa nei confronti di Belli.

“Successivamente ha tradito Katarina proprio con me“ ha poi lanciato un’altra accusa bomba. “Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo” ha poi concluso.