Quali sono i segni zodiacali più infedeli? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più infedeli. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più infedeli, quelli che non riescono proprio a resistere alle tentazioni. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più infedeli. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più infedeli

Gemelli: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco trovano divertente il tradimento. I Gemelli ritengono che il tradimento possa dare un po’ di pepe al rapporto, soprattutto quando c’è un periodo di scarso feeling nella coppia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto passionale e ama complicare la situazione. Spesso il tradimento è una conseguenza del carattere di una persona del segno dei Gemelli.

Bilancia: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco pensano soprattutto al proprio universo e risultano abbastanza egoiste. Capita spesso che una persona della Bilancia tradisca il proprio partner, lo fa perché deve soddisfare innanzitutto le proprie esigenze, dimenticando quelle del partner. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco difficilmente dice la verità.

Vergine: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono quelle che tradiscono di più. La Vergine mente spudoratamente e lo fa in maniera naturale. Riesce a tradire e a non farsi beccare dal proprio partner. Questo aspetto del suo carattere gli consente di comportarsi in maniera particolarmente ambigua e di farla quasi sempre franca. È piuttosto complicato comprendere cosa passi nella testa di una persona di questo segno zodiacale. L’unico modo per capirlo è fare in modo che la Vergine abbia voglia di confessare. Ma capita raramente.