Matrimonio a prima vista galeotto: scoppia l’amore tra ex protagonisti

Matrimonio a Prima Vista, è scattato l’amore tra due ex partecipanti: di chi si tratta e cosa è successo. L’inaspettato epilogo sorprende

Non è detto che le storie di Matrimonio a prima vista (o meglio, le nozze) finiscono come ci si aspetta. Le coppie vengono “assortite” da uno speciale algoritmo e messe assieme da un gruppo di esperti, poi ovviamente sta a loro provare la vita insieme e vedere se davvero ci può essere amore tra due persone che si sposano il giorno stesso in cui si vedono per la prima volta.

E l’esito, ovviamente, non può essere scontato: spesso le coppie finiscono col divorziare, altre invece decidono di rimanere insieme e di proseguire il loro percorso. Ma succede anche dell’altro: visto che nel dating show con taglio da docu-reality le varie coppie si conoscono e parlano tra loro, a volte è capitato qualcosa di incredibile.

Matrimonio a prima vista, clamoroso epilogo: ora stanno davvero insieme

Parliamo ad esempio di Sergio Capozzi e Jessica Gregorio: i due hanno avuto difficoltà, ma poi sono rimasti insieme. Si sono separati, invece, Dalila Cantagallo–Manuel Felici e Martina Manoni–Davide Graceffa. Ma è capitato qualcosa tra Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo, che sono stati protagonisti della quinta e poi della sesta stagione.

Insomma, i due non si sono incrociati e hanno fatto il loro percorso, finendo col divorziare dai rispettivi coniugi al termine del periodo di prova. Poi è capitato che è due si sono conosciuti fuori dal programma e hanno iniziato a frequentarsi. I due, quindi, sembrano proprio essersi fidanzati: lo testimoniano i vari post su Instagram che certificano che il loro inaspettato amore è sicuramente autentico.