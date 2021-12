“Non ce la faccio”: vippona lascia il GF Vip? Fan increduli

Durante le feste il pubblico a casa può forse fare a meno delle bombe del GF Vip? Il reality più controverso per eccellenza, anima la situazione anche nel periodo delle feste di Natale. Il motivo? C’è chi vuole andare via e abbandonare il treno delle occasioni. La ragione della decisione è la miccia per la prossima guerra in diretta!

Se credi che il GF Vip non abbia più nulla da mostrare, o meglio che durante le festività entri in un periodo di pace e serenità nel quale i cuori dei vipponi si uniscono all’unisono senza avere alcun rancore, almeno in questo momento, ti sbagli di grosso! Non ci sono feste e paci nel mondo che tengano, perché i concorrenti di questa edizione decidono di darsele di santa ragione anche durante il periodo dell’anno più magico che ci sia per la bontà che fa rinsavire tutti, anche i cuori più gelidi. Ecco l’evento che ha fatto scaturire le accese polemiche in atto.

Sempre sul pezzo il GF Vip, anche durante le festività natalizie! Cosa potrà architettare il conduttore, Alfonso Signorini per calmare le acque? Diciamo che il presentatore ne ha provate tante per rendere l’atmosfera il più pacifica possibile, ma proprio sono i concorrenti che non ce la fanno. L’edizione più polemica rimane coerente: litiga anche a Natale!

Niente di tutto ciò può stupirci, se hanno affrontato un duello all’ultimo sangue Aldo Montano e Alex Belli, che erano tanto amici, figuriamoci tutti gli altri che a stento sopportano la convivenza.

Le parole saltano fuori come un fulmine a ciel sereno, chi l’avrebbe mai detto che avrebbe iniziato proprio cosi?

GF Vip e l’ultimo abbandono, ecco la verità!

Amori, amicizie e litigi, sono gli ingredienti segreti che animano il reality più seguito e chiacchierato di sempre. Anche i drammi sono molto in voga, infatti l’ultima confessione di Jessica Selassié ha spiazzato il pubblico a casa. Quest’anno per via sia della situazione della pandemia che per replicare il successo di share dello scorso anno, la produzione ha deciso di aumentare i tempi del programma, il quale durerà fino a marzo 2021. Se l’aria che tira è quella di guerra, come faranno a sopportare tutto fino all’anno prossimo? Infatti, ecco le parole della gieffina che spiazzano tutti: vuole andare via! Proprio lei!

La convivenza, oltre alle normalissime e comuni antipatie e simpatie, sono dei nodi dolenti per chi proviene da esperienze diverse. Anche l’età gioca brutti tranelli, perché proprio per le caratteristiche di ognuno si entra spesso in conflitto.

In questo caso la gieffina che vuole andare via, è proprio quella che non dovrebbe! Il motivo? Non si è ancora mostrata al 100%, anzi lo ha fatto dal momento in cui ha iniziato la polemica in atto.

Si tratta di Federica Calemme! La modella ha fatto il suo ingresso da pochissimo, addirittura c’è stato chi tra il web neanche si è reso conto del suo arrivo in casa, perché non si è fatta notare molto, anzi è stata per la maggior parte del tempo in silenzio.

La situazione muta dal momento in cui decide di sfogarsi con Manuel e Lulù, i quali sembrano essere molto vicini alla ragazza. Sta nascendo una bella amicizia tra Federica e Lulù, da come si vede in foto. Coltivare rapporti del genere è importante, e la stessa ha rispetto per quelli altrui.

L’evento che ha scaturito tutto, è stato l’ingresso della showgirl Nathaly Caldonazzo, che è molto amica con Eva Grimaldi, così Federica volendo compiere un gesto carino, decide di lasciare il letto alla nuova arrivata, per andare a dormire con Sophie Codegoni.

E’ stata proprio la reazione di Manila Nazzaro a farla arrabbiare, perché l’ex Miss Italia lancia una frecciatina velenosa, dicendo: “Adesso Federica ci vuole lasciare”. Dimostrando un atteggiamento poco favorevole verso la nuova arrivata, che per niente si sente a suo agio con Manila, anche dopo le precedenti accuse.

Le ultime parole di Federica sono pesanti:

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui”.

Saranno le difficoltà dell’inizio o sta già gettando la spugna? Restiamo aggiornati!