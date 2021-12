Carlo Conti non si ferma più: clamorosa sorpresa per i fan

Grandi novità per la prossima primavera 2022 per Carlo Conti su Rai1. Il gruppo di lavoro del conduttore prepara un nuovo progetto

Alzi la mano chi non sente la mancanza di Carlo Conti in tv. Il suo celebre “Tale e Quale Show” è andato ormai in archivio, e il suo affezionato pubblico aspetta il ritorno del conduttore toscano sugli schermi della Rai. Non ci sarà da aspettare molto, perché tra qualche mese sarà la volta buona. A quanto pare Conti sta lavorando a un nuovo progetto per la primavera del 2022.

Si tratta, a quanto pare, di un programma inedito. Solo indiscrezioni, che non portano a una nuova edizione di “Top 10”. Lo show è andato abbastanza bene, ma sembra che Carlo stia lavorando a qualcosa di diverso. E quindi non si tratta nemmeno di una nuova edizione de “I Migliori anni”, altro show di grande successo che il pubblico richiede a gran voce.

Carlo Conti, in arrivo un progetto a sorpresa nel 2022?

Da escludere anche “La Corrida“, che fu rilanciata proprio prima del lockdown per il Covid nel 2020 e da allora si è interrotta senza più riprendere. Dovrebbe essere un nuovo progetto realizzato da Palomar, la società che realizza anche Il Commissario Montalbano. Potrebbe trattarsi di una sorta di talent, ma è tutto da scoprire.

Del resto già “Tale e Quale” ha un format simile, per questo è probabile che il nuovo progetto possa essere in qualche modo inedito. In ogni caso i fan del conduttore toscano non dovranno aspettare troppo, in quanto a gennaio sono previsti su Rai 1 i “Sabati di Tale e Quale Show”, una sorta di spin off aggiuntivo del popolare programma autunnale con le imitazioni di famosi cantanti.