Scontro di fuoco tra uomini alfa al GF Vip: volano parole grosse

Scontro tra due uomini alfa al GF Vip: volano stracci

Il Grande Fratello Vip è andato in onda lunedì 27 dicembre con l’usuale appuntamento serale. E’ stata una nottata ricca di scontri, incontri e confessioni con il solito finale incentrato sulle nomination.

Anche a questo giro troviamo gli innominabili che sono i concorrenti preferiti dalla Casa o dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, mentre i non scelti si ritrovano nella led room per le nomination palesi.

Un maschio alfa della Casa non ha preso bene la nomina e si infuria contro il gieffino durante la puntata e oltre.

Scopriamo cosa è successo

Scontro di fuoco tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi: parole dure al GF Vip

Gianmaria Antinolfi si frequentava con Sophie Codegoni fino a quando non è entrato nella Casa l’ex Uomini e Donne, Alessandro Basciano.

La gieffina ha mollato la prima preda per quest’ultimo e quindi i due maschi alfa non si sopportano molto.

Gianmaria e Alessandro, però, hanno avuto la possibilità di chiarirsi in un momento di sconforto di Basciano. Il GF Vip l’ha informato che suo nonno è venuto a mancare e l’imprenditore napoletano si è avvicinato per tirarlo su di morale.

Nella puntata del 27 dicembre arriva il momento delle nomination e Antinolfi manda all’eliminazione il bel Basciano con questa motivazione: “Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Ora lo nomino però“.

Alessandro ingoia il rospo, ma uscito dalla led room si scaglia contro Gianmaria. Alfonso Signorini richiama l’ordine e l’imprenditore spiega cosa sta accadendo: “Alessandro l’ha presa male perché l’ho nominato. Ma sinceramente gliel’ho detto, abbiamo iniziato il nostro rapporto ieri sera“.

“Sei in un incoerente e porti rancore” controbatte prontamente l’ex Uomini e Donne e aggiunge: “Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, vabbè, vuoi giocare? Divertiti, gioca“.

Si conclude la puntata e finalmente i due uomini alfa della Casa trovano un momento di pace per discuterne tranquillamente. Entrambi vogliono passare sopra al triangolo Sophie-Alessandro-Gianmaria e vogliono coltivare la loro amicizia.

“Capisci la mia posizione, avrei potuto fare anche io lo stesso” spiega Alessandro rivelando di non averlo votato proprio per la loro conversazione avvenuta in sauna.

“Se vuoi la guerra ci divertiamo, ma al livello umano abbiamo parlato da uomini” confessa Basciano che vuole instaurare un’amicizia con Gianmaria.

Quest’ultimo risponde: “Io queste cose non le faccio, non la prendere sul personale“. Il gieffino non ha fatto la nomination con cattiveria, ma solo perché non aveva altre motivazioni per nominare gli altri.

Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano sono i due uomini alfa del GF Vip e proprio per questo vogliono costruire un’amicizia e non andarsi contro. Dopo il chiarimento, i due gieffini si abbracciano e possono finalmente metterci una pietra sopra