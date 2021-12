Jessica e Lulù Selassiè snobbate al GF Vip: la sorpresa finisce male

Jessica e Lulù Selassiè sono state snobbate dai loro compagni di viaggio. La sorpresa al Grande Fratello Vip ha preso una piega inaspettata.

Jessica e Lulù Selassiè durante la scorsa diretta del GF Vip di Alfonso Signorini, l’ultima di quest’anno, hanno ricevuto una doppia sorpresa. Le due principesse hanno avuto modo di poter incontrare il loro fratello Christian, che non vedevano ormai da mesi, e la loro sorella Clarissa, che è stata eliminata dal programma qualche tempo fa.

Purtroppo però l’incontro non è finito come sperato. No, i membri della famiglia Selassiè non hanno finito con il litigare ma qualche parola di troppo di Clarissa ha scatenato una certa reazione da parte degli altri concorrenti che non hanno affatto gradito le parole pronunciate dall’ex concorrente che si è lasciata andare a più di uno scivolone.

In primis si è rivolta ad Alessandro Basciano in maniera poco carina e poi si è rifiutata, dopo averle dato della falsa, di salutare Manila Nazzaro con cui aveva particolarmente legato durante il suo percorso al GF Vip.

Lulù e Jessica Selassiè difendono Clarissa dopo la sorpresa al GF Vip

Le parole utilizzate da Clarissa Selassiè hanno mandato su tutte le furie gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip che una volta che hanno visto rientrare le loro due compagne di viaggio hanno chiesto maggiori spiegazioni a loro per le parole pronunciate, ma la difesa non è stata poi così eccellente in quanto lasciava abbastanza desiderare.

“Non dovete farvi problemi e soprattutto in questi giorni guarda il cielo” ha esordito Clarissa rivolgendosi a Jessica, probabilmente suggerendole che da lì a breve sarebbe arrivato un aereo per lei. “E non devi mai andare a litigare con una tua amica per ‘quel tizio’, perchè Sophie è la nostra sorellina lo sapete” ha poi concluso.

L’espressione utilizzata nei confronti di Alessandro Basciano non ha fatto impazzire il diretto interessato, che si è subito scagliato contro Clarissa. A dargli manforte è stata anche Katia Ricciarelli che ha chiesto a Jessica e Lulù come mai la loro sorella abbia utilizzato quell’espressione.

In un primo momento Lucrezia ha affermato che Clarissa stava facendo una citazione di un film per poi aggiungere che ha utilizzato quel termine perché non lo conosceva e per questo motivo si è rivolta in questo modo a lui, ma che non avrebbe avuto alcuna intenzione di offenderlo.

Clarissa Selassiè, dopo aver fatto piangere Manila Nazzaro in diretta, si è anche rifiutata di incontrarla per un breve saluto durante il corso della sorpresa che non è terminata nel migliore dei modi.