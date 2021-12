“Manila Nazzaro? La più falsa di sempre”: l’affondo manda su tutte le furie la gieffina

Manila Nazzaro è stata duramente attaccata durante la diretta del Grande Fratello Vip. L’affondo l’ha ridotta in lacrime.

Manila Nazzaro non ha affrontato affatto una puntata facile durante il corso della diretta del GF Vip. La concorrente, infatti, ha avuto modo di poter parlare delle sue incomprensioni avvenute durante il corso della settimana. Incomprensioni avvenute a causa delle pulizie.

Durante questo momento però Alfonso Signorini ha mostrato alla concorrente un lungo post di Clarissa Selassiè in cui si scagliava contro di lei dandole della falsa. Il padrone di casa le ha dato la parola anche in studio e lei non ci è andata di certo leggera: “Tu non sei la più falsa di quest’edizione o di quella passata, tu sei la più falsa di tutte le edizioni“ ha tuonato e l’affondo non ha lasciato indifferente la diretta interessata.

Clarissa Selassiè manda su tutte le furie Manila Nazzaro al GF Vip

Manila Nazzaro in un primo momento è andata su tutte le furie, trovando del tutto esagerate le parole di Clarissa Selassiè al Grande Fratello Vip chiedendole in quale occasione lei sarebbe stata falsa.

La Principessa l’ha accusata di essere falsa con tutti, anche con Soleil, ma l’ex Miss Italia ha affermato che lei ha sempre riferito tutto ai diretti interessati senza mai spettegolare alle spalle. “Io sarò ruvida, ma dico sempre tutto quello che penso” ha sbottato.

Poco dopo però Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime in diretta affermando di esserci rimasta male per le parole di Clarissa Selassiè in quanto la considerava come una figlia e sentirla dire certe cose le ha fatto davvero male e non si aspettava un simile risvolto da parte sua.

Alfonso Signorini ha provato a consolare la sua concorrente, affermando che lei, come riferito anche da Valeria Marini poco prima, è una delle colonne portanti di quest’edizione e non deve rimproverarsi nulla di quanto accaduto. Tant’è che Soleil Sorge è subito corsa da lei, mostrandole tutto il suo affetto.