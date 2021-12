Oggi scopriremo quali saranno i segni zodiacali più sfortunati in amore nel 2022. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato avvenimento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più sfortunati in amore nel corso del prossimo anno, quelli che sicuramente non riusciranno a trovare la propria anima gemella durante i prossimi dodici mesi. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali saranno i segni zodiacali più sfortunati in amore nel 2022. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più sfortunati in amore nel 2022

Pesci: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vivranno un anno intenso dal punto di vista professionale. Concentrarsi sul lavoro, però, potrebbe portare via molte energie nella ricerca del grande amore. Per questo motivo, nel corso del prossimo anno, le persone nate sotto questo segno dello zodiaco avranno altre priorità. L’amore non sarà una di queste, almeno per i prossimi dodici mesi.

Toro: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto precise e, a volte, permalose. Questo aspetto del loro carattere, spesso, impedisce al Toro di intraprendere relazioni di lunga durata. Chi è nato sotto questo segno vorrebbe impegnarsi seriamente in una relazione, ma si lascia trasportare troppo dall’orgoglio, finendo per rovinare tutto. Si tratta di un film già visto, purtroppo potrebbe accadere anche nel 2022.

Scorpione: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vivranno un anno meraviglioso dal punto di vista sentimentale. Le relazioni attualmente in essere potrebbero diventare ancora più stabili e non è escluso che arrivino presto le nozze per chi è nato sotto questo segno zodiacale. Chi non ha ancora trovato l’amore non deve abbattersi, nel corso del secondo semestre dell’anno ci saranno ottime possibilità di incontrare l’anima gemella.