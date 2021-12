Quali sono i segni zodiacali più stonati? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più stonati. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più stonati, quelli che fanno scappare tutti quando iniziano a cantare. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa e divertente classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più stonati. Ecco la classifica dei primi tre.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo – Stefano De Martino, da Amici al successo: l’incredibile trasformazione

I segni zodiacali più stonati

Gemelli: al terzo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano cantare e non hanno paura a buttarsi nella mischia. Paradossalmente, le persone nate sotto questo segno dello zodiaco impazziscono per il karaoke ma non sono capaci di cantare. I Gemelli sono poco intonati perché non hanno grosse competenze musicali. Spesso sono stonati e fuori tempo, un vero e proprio disastro!

Ai nostri lettori interessa anche – Lorella Boccia, momento difficile durante il parto: il racconto verità

Acquario: al secondo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una vena artistica poco sviluppata. L’Acquario non ha una grossa predisposizione per il canto e, per questo motivo, evita di “deliziare” gli altri con le due doti canore. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono stonate per natura, meglio allontanarle dal microfono.

Resta aggiornato con il nostro oroscopo – Hai la lacrima facile? Allora forse sei uno dei segni più sensibili dell’oroscopo!

Leone: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte e non hanno alcun timore di provare a prendere il microfono tra le mani e cantare. Il problema è che il Leone è stonatissimo! Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ha paura di fare brutte figure, anzi. Il Leone ama stare al centro dell’attenzione, anche una bella stonatura può essere utile per far girare tutti e farsi puntare gli occhi addosso dall’intera platea.