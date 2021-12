GF Vip, Sonia Bruganelli sbugiarda Basciano: l’affondo stuzzica Soleil

Al GF Vip, Sonia Bruganelli ha lanciato un affondo in diretta ad Alessandro Basciano che ha provocato la reazione di Soleil Sorge.

Al GF Vip era impossibile non parlare del nuovo triangolo amoroso formato da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè. La principessa non ha affatto apprezzato l’atteggiamento della sua compagna di viaggio, che in un primo momento si era detta non interessata al nuovo arrivato per poi cambiare idea e passare buona parte della giornata con lui.

In studio non sono mancate le varie reazioni a quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia e Sonia Bruganelli, durante il corso della diretta, ha lanciato un affondo ad Alessandro Basciano che ha provato una certa reazione in Soleil Sorge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Signorini, l’annuncio in diretta spiazza il pubblico del GF Vip

Sonia Bruganelli attacca Alessandro Basciano al GF Vip: la reazione di Soleil Sorge

Sonia Bruganelli, contrariamente agli altri vipponi che hanno avuto modo di poter esprimere la loro opinione al Grande Fratello Vip, non è del tutto convinta dell’interesse che Alessandro Basciano prova nei confronti di Sophie Codegoni, ricordando che in un primo momento lui aveva gettato il suo amo a Soleil Sorge, ma quest’ultima non ha colto, anzi. Ha gentilmente declinato l’offerta ricevuta, affermando che lei ha qualcosa al di fuori del programma che l’aspetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Era la migliore amica di Giulia Salemi al GF Vip: ecco cosa fa oggi

“Se Soleil non si rifiutava, lui a quest’ora stava con lei e non con Sophie” ha tuonato l’opinionista di Alfonso Signorini, provocando una certa reazione nei confronti della sua prediletta che è scoppiata in una sonora risata. Come a voler confermare quanto detto da lei. Tant’è che ha ammesso di non credere nemmeno lei in questa nuova conoscenza, convinta che i due si siano avvicinati soltanto per avere maggiore spazio durante il corso delle varie dirette con Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli ha colpito e affondato Alessandro Basciano, che è rimasto deluso dalla critica ricevuta durante il corso di questa diretta del GF Vip. Il suo legame con Sophie è sincero o dettato dal favore delle telecamere?