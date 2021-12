Signorini, l’annuncio in diretta spiazza il pubblico del GF Vip

Alfonso Signorini apre la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con un clamoroso annuncio che spiazza il pubblico.

I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 2021 non sono ancora finiti. Dopo Nathalie Caldonazzo e Barù Gherardi, gli ultimi concorrenti ad aver varcato la porta rossa, lunedì prossimo, nel corso della trentunesima puntata del reality show, gli attualini inquilini della casa di Cinecittà accoglieranno un nuovo concorrente che Signorini ha già presentato al pubblico.

Il nuovo concorrente arriverà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della puntata in onda lunedì 3 gennaio, ma chi è il nuovo concorrente della sesta edizione del reality show?

Alfonso Signorini annuncia l’arrivo di Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 2021

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 è Kabir Bedi. L’affascinante attore che il pubblico italiano ha amato per il ruolo di Sandokan, giunto in Italia dall’India, è attualmente in quarantena in attesa di poter varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e iniziare ufficialmente la sua avventura nel reality show.

L’attore 76enne è pronto a tuffarsi in una nuova avventura vivendo nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ventiquattro ore su ventiquattro. Entusiasta di partecipare al reality, Kabir Bedi è pronto a convivere con tutti gli altri concorrenti di cui alcuni scopriranno il suo ingresso in casa già questa sera.

Nelle prossime settimane, inoltre, dovrebbero esserci anche altri ingressi. Il nome che sta maggiormente circolando sul web è quello di Delia Duran.

Dopo essere stata indirettamente una delle protagoniste della prima parte del reality con i confronti con il marito Alex Belli e Soleil Sorge, Delia potrebbe tornare nella casa di Cinecittà come concorrente. Per ora si tratta di rumors non confermati, ma come reagirebbe Soleil di fronte all’ingresso di Delia? In attesa di scoprirlo, il reality che farà compagnia al pubblico di canale 5 fino al 14 marzo 2022 è pronto a regalare nuovi colpi di scena.