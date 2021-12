Christian Selassiè, fratello Jessica e Lulù: messaggi speciali al GF Vip

Christian Selassiè arriva al Grande Fratello Vip 2021 per una sorpresa alle sorelle Jessica e Lulù: arriva l’incontro con Manuel Bortuzzo?

Al Grande Fratello Vip 2021 arriva Christian Selassiè, il fratello maggiore di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, concorrenti della sesta edizione del reality show. Se Clarissa è stata eliminata e ha potuto trascorrere il Natale con la famiglia, Jessica e Lulù sono ancora concorrenti. Le due sorelle hanno trascorso senza la famiglia il Natale e il compleanno di Jessica che proprio oggi, 27 dicembre, compie 27 anni. Come regalo, questa sera, è previsto l’arrivo del fratello Christian.

Dopo aver scritto alle sorelle per Natale, Christian che, nelle scorse puntate aveva anche inviato una lettera per dare forza alle sorelline, ha deciso di varcare la famosa porta rossa per rivedere dal vivo le sorelle dopo più di tre mesi di lontananza.

Christian Selassiè, chi è il fratello di Jessica e Lulù

Christian Selassiè è il fratello maggiore di Jessica, Lulù e Clarissa. Christian ha 31 anni e, stando a quello che ha raccontato Lulù, sarebbe single dopo la fine della sua ultima storia d’amore. Christian, molto schivo e riservato, ha sempre evitato di partecipare al Grande Fratello Vip 2021, ma dopo tre mesi, ha deciso di dare una carezza alle sorelline con cui ha sempre trascorso il Natale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Grande Fratello Vip, ancora nuovi concorrenti: in tre alla corte di Signorini

Per Natale, oltre ad aver partecipato al videomessaggio per fare gli auguri insieme a Clarissa, alla mamma e all’amica Olly, ha scritto anche un biglietto di auguri per Jessica e Lulù che ha conquistato anche la simpatia dei telespettatori e degli altri concorrenti.

“Sarò breve ma conciso anche perchè non mi ha pagato nessuno per scrivervi. Care carognette adorate Jess e Lulù, sarà un Natale diverso perchè non ci sarete, quindi sarà bellissimo. P.S. Lulù continua così. Jess non devi per forza trovare un bono lì”, ha scritto nel biglietto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Alessandro Basciano crolla per il grave lutto: al GF Vip lo consola Lui!

Per Christian, la sorpresa per Jessica e Lulù sarà l’occasione anche per conoscere e incontrare per la prima volta Manuel Bortuzzo che si è ormai dichiarato innamorato e sta vivendo una storia d’amore a gonfie vele con Lulù?