Alessandro Basciano crolla per il grave lutto: al GF Vip lo consola Lui!

Alessandro Basciano è crollato al Grande Fratello Vip a causa del grave lutto da cui è stato colpito. A consolarlo, in maniera del tutto inaspettata, ci ha pensato lui!

Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti ad aver varcato la soglia rossa del GF Vip. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fatto subito notare dal pubblico del piccolo schermo perchè a poche ore dal suo ingresso ha sconvolto le dinamiche nella casa più spiata d’Italia diventando uno dei motivi per cui Gianmaria Antinolfi ha scelto di chiudere la conoscenza con Sophie Codegoni.

Purtroppo però durante il periodo natalizio, Basciano ha dovuto fare i conti con un grave lutto. In quanto è venuto a mancare suo nonno. La notizia gli è stata comunicata dagli autori del programma ed in maniera inevitabile ha creato un vuoto immenso dentro di lui. A consolarlo però ci ha pensato il suo acerrimo “rivale”, in maniera del tutto inaspettata.

Gianmaria Antinolfi consola Alessandro Basciano al GF Vip: le parole che toccano il cuore

Alessandro Basciano sta vivendo un momento non facile nella casa del Grande Fratello Vip. In quanto sta facendo i conti con la scomparsa di suo nonno. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ammesso che purtroppo l’uomo non godeva di ottime condizioni di salute e per questo non è particolarmente stupito della notizia che gli è stata comunicata, ma nonostante ciò dentro di sé prova un dolore immenso.

A consolarlo però ci ha pensato Gianmaria Antinolfi che gli ha fatto presente che purtroppo non si è mai preparati a notizie del genere ed è assolutamente normale che lui provi tutte queste emozioni per la perdita subita.

“Lui sarà sempre nel tuo cuore” lo ha rassicuro il bell’imprenditore partenopeo, sottolineando che in quel posto speciale che conserva dentro di sé nessuno potrà mai levarlo via.

Alessandro Basciano è crollato al Grande Fratello Vip, ma ha potuto contare sul suo compagno di viaggio che gli ha offerto una spalla su cui piangere nonostante le vicissitudini sentimentali che li legano. In quanto entrambi sono attratti dalla stessa concorrente: Sophie Codegoni.

Quello che è successo all’ex tronista però va oltre tutto questo ed ha potuto contare, per superare questo difficile momento, anche su Antinolfi che non si è di certo tirato indietro.

Alessandro Basciano al GF Vip proseguirà con il suo percorso oppure deciderà di tornare alla vita di sempre? Sicuramente questa sera Signorini farà chiarezza su tutto questo.