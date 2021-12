Dramma al GF Vip e lacrime: “Mi escludi”. Amaro sfogo

Nella casa più chiacchierata d’Italia, quella del GF Vip le cose stanno prendendo una brutta piega: c’è aria di separazione! Chi l’avrebbe mai detto che dopo gli ultimi eventi, proprio queste due star avrebbero iniziato una discussione del genere? Tra una parola e l’altra, ecco il dramma su quanto accaduto.

Si parla proprio di un dramma in atto al GF Vip, perché le lacrime e le brutte affermazioni stanno imperversando la casa. Secondo le ultime indiscrezioni, che il clima sia alquanto teso è ormai chiaro, anche perché sono entrate in gioco nuove dinamiche a causa delle new entry che hanno smosso le acque. Litigi, incomprensioni e allontanamenti, come risolveranno questa volta? Ecco cos’è che ha scaturito tutto il caos, e come i concorrenti stanno gestendo la questione.

Secondo tanti l’edizione corrente è la più polemica, infatti quest’anno il dramma al GF Vip è ormai un habitué! In questa affermazione non ci sono dubbi, però questa volta c’è una bella differenza rispetto a tutti gli altri litigi: sembra vero!

Si dichiara ciò in quanto molti hanno criticato le questioni affrontate dentro la casa giudicandole delle “messe in scene”. Proprio perché sembrava che fossero poste in essere soltanto per ottenere qualche clip in puntata.

Il litigio di oggi però sembra più veritiero e sofferto che mai! Saranno stati i nuovi intrecci all’interno della casa ad influenzare questa dinamica? Anche da fuori gli ex gieffini si fanno sentire, basta ricordare il durissimo attacco di Jo Squillo che smaschera i vipponi, parole taglienti!

Così, tra una discussione e l’altra, salta fuori anche quella che riguarda la loro amicizia. Amiche o nemiche da oggi in poi? Ecco quanto accaduto.

GF Vip: inizia la guerra o è solo un’incomprensione?

Oltre alle guerre, ci saranno altre notizie dal Grande Fratello Vip? I vipponi di quest’anno di Alfonso Signorini piacciono molto al pubblico a casa che li segue anche sui social, ma è vero che ci si aspettava un po’ più di divertimento e leggerezza, non tutto questo dramma. Alle persone piacerebbe ridere di più in questo momento, oppure appassionarsi alle storie d’amore. L’ultima notte bollente segna l’inizio di qualcosa, ma oltre ciò la polemica è sempre dietro l’angolo. Tra le due gieffine si è rotto qualcosa.

Si tratta delle due piccole di casa, Lucrezia Selassié e Sophie Codegoni! Il duo forma senza dubbio una coppia di amiche che fin dagli inizi si sono rispettate e sostenute a vicenda, sia per la vicinanza d’età, ma anche per le idee condivise. Sensibili, belle e con un modo di fare unico, sono senza dubbio delle protagoniste in questo GF Vip, ma qualcosa è andato storto.

Tutto è iniziato per via delle new entry: Alessandro Basciano e Federica Calemme. I due hanno nel vero senso della parola stravolto gli equilibri, perché hanno fatto allontanare i due già in crisi, Sophie e Gianmaria Antinolfi che si sono detti addio una volta per tutte, per favorire l’avvicinamento ai nuovi vip.

Infatti, Gianmaria sembra sempre più in sintonia con Federica, anche se ancora è trapelato ben poco, ma non può dirsi lo stesso per Alessandro che ha puntato Sophie e lei non è rimasta impassibile. Anzi, entrambi in soli pochi giorni, stanno molto più vicini di quanto lo sono stati Gian e la Codegoni durante i tre mesi.

Cos’è successo allora tra le due amiche? La verità è che Jessica, la maggiore delle Selassié è rimasta molto delusa dal fatto di non piacere mai a nessuno, neanche al nuovo arrivato. Situazione che sicuramente avrà fatto dispiacere la sorella che vede l’amica invece continuare la frequentazione.

Nel frattempo, Federica si sta piano piano rivelando una simpatica amica per Sophie, infatti passano molto più tempo insieme. E’ proprio questa situazione che sta facendo impazzire Lulù che va contro la Codegoni affermando:

“Io ci rimango molto male, perché è quello che è successo tutta la vita a me, che ero amica di altre persone e poi mi voltavano le spalle, per diventare amiche di altri. Non stai mai con me, io stavo da sola come un cane a mangiare in veranda. Da quando Clarissa è andata via, mi escludete e vi dite le cose all’orecchio”

Nella discussione entra anche Miriana Trevisan, fedele amica di entrambe, cercando di calmare gli animi. Alla fine, dopo tante urla per via dell’incomprensione, le due amiche ribadiscono di essere come delle sorelle, e che nonostante tutto, si vogliono bene, concludendo la discussione in un abbraccio, proprio come avviene tra due vere amiche.