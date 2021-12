Test: scegli una foglia e scopri cosa nasconde la tua personalità

Scegli una foglia e scopri cosa nasconde la tua personalità con un divertente test

Qualsiasi scelta, anche la più banale, rivela un lato del nostro carattere. I nostri bisogni primari si connettono al nostro inconscio e solo così possiamo conoscere la nostra personalità.

Oggi ti proponiamo il test della foglia che si basa su una decisione ponderata e sul nostro gusto. Una semplice scelta che però rivela cosa nasconde la tua personalità.

Scopriamo come

Test: scegli una foglia e scopri cosa un lato della tua personalità ancora nascosto

Il test della foglia di mette di fronte a cinque opzioni. Guarda tutte le possibilità attentamente e scegli quella che più ti attrae. Dopodiché, leggi il risultato corrispondente al numero scelto.

Solo così potrai scoprire cosa nasconde la tua personalità.

Leggiamo i risultati!

1) Uno

Sei una persona indipendente che sa di non avere bisogno di nessun aiuto dagli altri. Ciò si capisce dalla forma della foglia scelta: tanti piccoli individui vicini, capeggiati però da una foglia unica. Tu sei proprio la punta di questo fogliame.

Indipendente non vuol dire che preferisci stare da solo e non vedere nessuno, bensì sei una persona ricca di risorse, abituata a rimboccarsi le maniche da solo.

2) Due

La pianta con queste bacche rosse rivela che sei una persona che ha grandi sogni ed è molto ambiziosa.

Come questa foglia, sei abituata a cambiare e ad adattarti spesso. Esplori ogni tuo lato e vivi a pieno le esperienze che il tuo destino ti mette davanti.

Sei molto determinata e sai come si svolgerà il futuro e quale è la tua direzione. Non ti scoraggi con i pareri negativi degli altri e non hai paura di niente.

3) Tre

La tua scelta rivela che nella tua scala delle priorità il primo posto è occupato dalla tua famiglia e ti interessa solo il benessere e la salute dei tuo cari.

Hai una grande empatia, ami le tradizioni e le rispetti e non vedi l’ora di costruire una famiglia tutta tua.

Sei un tipo fiducioso, genuino e semplice; occhio però, perché talvolta la gente se ne approfitta e soffri le conseguenze del tuo essere troppo buono.

4) Quattro

Tu sei una persona che ha dei limiti sociali chiari e ben delineati. Nel passato ti hanno ferito più di una volta e adesso, prima di fidarti, ci pensi almeno due volte. Prima studi la tua preda, cerchi di capire i suoi pregi e i suoi difetti e solo dopo inizi a prendere in considerazione la fiducia.

Hai un grande senso d’onore e rispetto e con il tempo preferisci tenere chiusi i tuoi sentimenti e il tuo cuore in un cassetto, al sicuro e protetto.

La prima cosa a cui pensi la mattina sono i tuoi obbiettivi personali, mentre i rapporti sentimentali li lasci agli altri.

Per tornare sereno e fiducioso, hai bisogno di qualcuno che riesca a metterti a tuo agio e ti aiuti a riconnetterti con gli altri.

5) Cinque

Tu non hai scelto una foglia, ma una pianta. La tua personalità è unica, esuberante e giocosa. Sai come diventare il re o la regina della festa in qualsiasi contesto.

Il tuo cervello corre veloce e sai come prevedere e anticipare qualsiasi tipo di problema. Inoltre, dai sempre un’ottima impressione agli altri, una qualità molto rara.

Ovviamente, susciti invidia a qualcuno che non sopporta il tuo modo di fare e finisce per prenderti in antipatia. Dovresti riuscire ad imparare come comportarti a seconda della persona che ti si palesa davanti