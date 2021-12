Michelle Hunziker, grande annuncio: fan al settimo cielo

Senza dubbio Michelle Hunziker è una delle presentatrici più amate! Spontanea, allegra e molto ironica e autoironica regala con la conduzione dei suoi programmi televisivi dei momenti di grande spensieratezza. Soprattutto perché in questo periodo c’è bisogno di tante risate e amore per la vita. Ecco l’ultima news per cui non sta più nella pelle.

Senza Michelle Hunziker programmi come Striscia la Notizia e All Together Now non sarebbero stati così originali! Sempre con il sorriso e la voglia di emozionarsi, la conduttrice svizzera più famosa in Italia, sta diventando sempre più brava ad interagire con l’amato pubblico che la segue fin dagli inizi. Ecco che però le novità continuano ad arrivare, e l’indiscrezione saltata fuori sta letteralmente facendo impazzire sia lei che i fan che la apprezzano proprio per il suo modo di essere diretta, sincera e simpatica.

Sorridere non è mai abbastanza per Michelle Hunziker! La conduttrice, modella e showgirl svizzera, da quando ha fatto ingresso nel nostro Paese è stata molto apprezzata dal pubblico italiano proprio perché ha sempre dimostrato tanta allegria. Infatti, nonostante le sue origini nordiche, perché nata e cresciuta in Svizzera, lei non è mai stata fredda, anzi tutto il contrario.

Anche la figlia Aurora Ramazzotti, avuta con il celebre cantante Eros Ramazzotti, è amata come la mamma, perché si assomigliano tantissimo sia per modo di essere che esteticamente. La giovane è un’influencer che tratta molte tematiche, ma si è dimostrata anche una bravissima cantante.

La figlia ha fatto una confessione inedita sulla separazione dei genitori, rivelandosi oltre che talentuosa, tanto matura. Così, sulla sfilza della mamma vuole diventare una conduttrice e una showgirl di successo, ecco però che arriva un’altra notizia bomba per la Hunziker!

Bomba su Michelle Hunziker, ecco la verità!

La vita della showgirl è spesso stata fonte di gossip, perché in molti casi è stata paparazzata dai giornali. Negli ultimi tempi, forse anche per l’esperienza fatta, è lei stessa che decide di paparazzare il marito in uno sketch simpaticissimo, del resto che aspettarsi da una burlona come lei? Sicuramente la strada è ancora piena di successi, specialmente perché ne è in arrivo un altro entusiasmante sia per lei che per il pubblico!

Domenica si è concluso il viaggio musicale targato Canale 5, All Together Now, format di successo condotto dalla Hunziker ed affiancata da un cast d’eccezione: Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Ma la notizia è un altra, Michelle condurrà anche lo speciale il 25 dicembre 2021 di questo format in versione Kids!

La conduttrice è entusiasta perché afferma che ha studiato con tanta cura la trasmissione, insieme a Roberto Cenci, nome storico per i programmi di Mediaset. Racconta che entreranno in scena bambini di soli 6 anni capaci di imitare alla perfezione cantanti celebri del livello di Marco Mengoni, ma anche altri che sono al tempo stesso delle icone di stile come Damiano dei Maneskin! Insomma, ne vedremo delle belle, ma non finisce qui.

Perché a febbraio Michelle arriva con un programma nuovo e tutto suo! Lo sta studiando insieme ai suoi autori, infatti afferma:

“Vorrei portare sullo schermo uno show tutto mio in due puntate. Ci sto già lavorando con i miei autori e ho anche preparato una lista lunghissima degli ospiti che vorrei. È un po’ una lista dei sogni, ma se tutti diranno di sì… ci vediamo in tv a febbraio!”

Le novità sono in atto, ma ne arriveranno delle altre, per cui restiamo aggiornati!