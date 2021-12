Clamoroso abbandono al Grande Fratello Vip? Spoiler incredibile

Niente riesce a stupire come il Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l’ultima bomba! L’imprevedibilità del programma è certa, come lo sono i continui battibecchi tra i gieffini, riuscirà questa volta Alfonso Signorini a calmare le acque? Tenetevi pronti perché ne vedremo delle belle.

Sempre in onda su Canale 5, ma questa volta con meno appuntamenti settimanali. Il Grande Fratello Vip sa sempre come scombussolare il pubblico a casa, il quale non fa in tempo ad abituarsi a qualcosa, che subito dopo tutto è stravolto. Accade sia per gli orari del reality, che per tante altre questioni di spicco. I vipponi sono i protagonisti della saga del GF Vip, ma allora perché c’è chi intima l’abbandono? Ecco tutta la verità dell’inaspettato evento.

Questi gieffini ne combinano una dopo l’altra! Il Grande Fratello Vip ha messo in atto delle dinamiche totalmente in aspettate. I concorrenti si dividono tra vecchi e nuovi, una situazione che sta sempre più destando delle tensioni. Tra le tante discussioni, saltano fuori diversi colpi di scena.

Uno di questi tratta le dure parole del gieffino che non perdona, evento che lascia presagire che tutto è stato messo da parte, meno che l’ascia di guerra. Battibecchi, litigi e urla, non mancano nella casa più chiacchierata.

Sembra scontato allora che molti vogliano andare via, ma l’abbandono di oggi è impensabile, il motivo? E’ appena entrata! Ecco di chi si tratta e perché.

Grande Fratello Vip: è davvero un abbandono?

Fortunatamente c’è anche il tempo per qualche coccola e bacio, testimonia ciò l’ultima folle notte di passione tra i concorrenti, i quali hanno letteralmente sconvolto tutti. La cosa assurda è che sono diversi di loro ad iniziare una relazione, per poi perdersi d’animo durante il tragitto. Succederà la stessa cosa anche questa volta? Così, tra pizzichi e baci, c’è chi sembra voler gettare via la spugna, dopo pochissimo tempo!

Si tratta di Nathaly Caldonazzo! A confessare l’indiscrezione è Deianira Marzano l’influencer amante del gossip di cui non possiamo farne a meno, poiché non ne perde una. A sconcertare il pubblico a casa è proprio il fatto che la showgirl è entrata da poco tempo nella casa.

L’ingresso è stato molto divertente, è stata accolta da un simpaticissimo Giucas Casella, vittima degli scherzetti del conduttore Alfonso Signorini. Accade che l’illusionista preferito dei telespettatori, la scambia per un’altra persona: proprio per Adriana Volpe! La stessa opinionista viene più volte confusa dal vippone che ogni tanto perde qualche colpo, ma senza il quale questo GF Vip non avrebbe tutte queste risate.

Così, l’indiscrezione fa saltare fuori un colpo di scena: potrebbe uscire entro il 29 gennaio 2022! La ragione di ciò risiede nel fatto che in questo giorno, la Caldonazzo è tra i protagonisti di un evento presso il Politeama Boglione, luogo nel quale dovrebbe esibirsi.

Infatti, la notizia riporta anche il perché di ciò, cioè che la showgirl avrebbe un contratto di breve durata, circa una trentina di giorni. Sarà vera la news trapelata? Al momento, nulla è confermato.

Nel frattempo, attendiamo le mosse della Caldonazzo, potrebbe stupirci!