Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il gesto della famiglia di lui cambia tutto

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sempre più innamorati e felici al Grande Fratello Vip: l’inaspettato gesto della famiglia di lui cambia tutto.

Sono lontani i giorni in cui Manuel Bortuzzo allontanava Lulù Selassiè chiedendo di avere spazio e chiudendo alla possibilità di avere una vera relazione. Giorno dopo giorno, Manuel si è innamorato di Lulù e la paura di non vederla più qualora avesse lasciato il Grande Fratello Vip 2021 non accettando il prolungamento, gli ha fatto capire di volere Lulù nella propria vita.

Per amore di Lulù, Manuel ha deciso di accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 festeggiando nella casa più famosa d’Italia sia Natale che Capodanno. Nelle ultime settimane, Manuel e Lulù si sono uniti sempre di più e la Selassiè sta ricoprendo di attenzioni Bortuzzo occupandosi anche della sua salute. Di fronte alle attenzioni di Lulù e all’amore che Manuel prova per la Selassiè è arrivato il gesto della famiglia di lui che i fans della coppia aspettavano con ansia.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la benedizione di papà Franco e della sorella di Manuel

Franco Bortuzzo, dopo aver fatto una sorpresa a Manuel nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, aveva scatenato la dura reazione del web. Durante l’incontro con Manuel, infatti, non aveva rivolto alcun saluto a Lulù Selassiè parlando del rapporto tra il figlio e Lulù solo dopo una domanda di Alfonso Signorini. Proprio Franco Bortuzzo, però, con un gesto, ha cancellato tutti i dubbi dando la propria benedizione all’amore di Manuel e Lulù.

Il papà di Manuel, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto e che ritrae un momento in cui Lulù accompagna Manuel nella sua stanza privata con l’ombrello per evitare che potesse bagnarsi. Un gesto semplice, ma che esprime l’amore e il senso di protezione che Lulù ha nei confronti del ragazzo di cui si è innamorata.

Prima di Franco Bortuzzo, anche la sorella di Manuel, Jennifer, aveva dato la propria approvazione alla storia d’amore tra il fratello e Lulù lasciando il like alla foto che vedete qui in basso, pubblicata da una fanpage della coppia.

Per Manuel e Lulù, dunque, sarà un Natale speciale non solo perchè lo trascorreranno nella casa del Grande Fratello vip 2021, ma perchè sarà il primo da coppia innamorata.