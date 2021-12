Un posto al sole anticipazioni: una partenza dolorosa? Reazione choc

Un Posto al sole non va in vacanza e continuerà ad emozionare i suoi fan anche durante l’ultima settimana di dicembre. Cosa succederà nelle prossime puntate



Il pubblico di Rai 3 sa che potrà contare sulla compagnia di Un Posto al Sole anche in questi giorni di festa. Anche oggi, vigilia di Natale, l’ormai storica “soap” made in Italy andrà in onda regolarmente. Ancora una volta ci sarà il gusto di vedere i personaggi che vivranno anche loro questa serata speciale.

E per fortuna la fiction quotidiana (in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50) non si prenderà pause se non nei consueti giorni del week end. Ultimo appuntamento della settimana oggi, quindi, e appuntamento poi a lunedì prossimo, 27 dicembre. Ma cosa accadrà nella settimana che ci porterà a Capodanno? Ancora una volta al centro dell’attenzione ci sarà la coppia formata da Franco e Angela.

Un Posto al Sole, tensione tra Franco e Angela

Si tratta di due personaggi storici della soap, che sono marito e moglie e che stanno attraversando un momento difficile della loro vita. Per la donna, infatti, un problema col lavoro potrebbe allontanarla dalla sua famiglia, e questa possibilità non piace a Franco. Ma Bianca, invece, capirà che la madre ha bisogno di cogliere questa occasione.

Si tratta di un progetto in Sicilia che dovrebbe coprire proprio Angela, trasferendosi lì. Franco non vuole che la moglie si allontana dalla famiglia, anche se l’ipotesi sarebbe di rimanere fuori soltanto qualche settimana o qualche mese al massimo. A dirla tutta Franco la prenderà eccessivamente male, peccando di egoismo e provando a convincere la moglie di trovare una sostituta al posto suo.