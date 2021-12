Gianluca Vialli è un campione di nome e di fatto sotto tutti i punti di vista! Il calciatore ha deciso di confessare tutta la verità sul suo stato di salute, riuscendo ad impartire un’importantissima lezione. Lo sport nel suo caso lo ha fortificato, proprio per essere in grado di affrontare tutto con dignità e spirito combattivo.

Senza dubbio Gianluca Vialli ha fatto sognare le generazioni passate quando tirava certi calci ai palloni segnando delle reti pazzesche! Adesso, per i più giovani è sempre un degno punto di riferimento, in quanto allenatore e direttore sportivo di spicco con un volto sempre più familiare nelle piattaforme televisive che trattano di calcio. Anche una stella del suo calibro ha dovuto affrontare un male terribile, per cui decide di confessare dei retroscena delicati e difficili da superare. Ecco la testimonianza toccante.

Lottare senza abbattersi non è facile, ma Gianluca Vialli può testimoniare un percorso dal 2017, fatto di tante battaglie con l’augurio di vincere la guerra più spaventosa che ci sia: sconfiggere un male tremendo.

Il cancro al pancreas lo ha destabilizzato, prima psicologicamente una volta saputo, e poi fisicamente. Si è dovuto sottomettere a due interventi chirurgici per asportare parte del male, per poi affrontare un pesantissimo ciclo di chemioterapia.

Parlare di tematiche del genere è importante, perché serve sia a sensibilizzare che a incentivare le persone a fare controlli per la propria salute. E’ il caso del dramma di Valentina Ferragni confessato ai followers, la quale proprio come Gianluca ha avuto un brutto incidente di percorso per cui fortunatamente si è accorta in tempo.

Comunicare mediante i media un messaggio del genere è fondamentale, perché significa intimare la persone a ricordarsi che la salute è più importante di qualsiasi altra cosa. Ma non finisce qui, perché il campione confessa altri dettagli inediti.

Gianluca Vialli e la lotta contro il tumore: aggiornamenti

Di drammi ne esistono di ogni tipo nel mondo. Tra malattie e perdita di persone care se ne stando sentendo sempre più, la stessa Elettra Lamborghini piange in diretta tv per il suo dolore, diverso da quelli provati di solito, ma che comunque è una grande testimonianza d’amore. Le cure e l’affetto sono fondamentali per farsi forza e coraggio, per Gianluca Vialli lo sport è stato una grande amore che lo ha accompagnato nella sua crescita e in qualsiasi cosa, come per la battaglia di cui confessa la verità.

La verità del campione è difficile da digerire, anche perché si credeva che la situazione stesse volgendo per il meglio, ma i fatti purtroppo indicano altro. Così, le sue parole non tardano ad arrivare, giustificando le sue ripetute assenze.

In collegamento da Londra spiazza, perché decide di raccontare tutto, dato che la situazione deve essere spiegata. Per rispetto della gente che lo sostiene, vuole farlo lui stesso.

Una volta è presente, l’altra no, ed il motivo rattrista terribilmente: “l’ospite indesiderato è sempre con me”, confessa ai mezzi di comunicazione che vogliono sapere le novità sul suo stato di salute. Nonostante le accortezze, le cure e la bravura dei medici, oltre che al suo spirito di adattamento alle avversità, la malattia rimane.

Ciò che stupisce è che Vialli confessa il dolore, non si nasconde dietro un dito, anzi butta fuori tutto quello che sente. Frustrazione, paura e difficoltà nel gestire il problema, ma la sua intenzione è che vuole combattere per stare meglio.

Accetta la situazione senza scoraggiarsi, infatti conclude le intervista affermando che è in “manutenzione”. La dedizione che ha sempre dimostrato sul campo la pone contro la malattia che lo ha colpito, dimostrando di essere un campione senza ombra di dubbio.