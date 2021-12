Fiocco azzurro a Ballando con le stelle: è nato Valter, dolce annuncio

By

Ballando con le stelle si tinge di azzurro! E’ da poco nato il piccolo Valter e il dolce annuncio ha emozionato gli utenti della rete.

Ballando con le stelle ha da poco concluso un’edizione di successo. Edizione che visto trionfare, durante l’ultima puntata andata in onda settimana scorsa, la cantante Arisa. Il pubblico, oltre ad apprezzare le sue doti canore, non ha potuto fare a meno di notare le sue abilità legate al mondo della danza e per questo motivo ha scelto di premiarla, rendendola la vincitrice di questa nuova edizione dello show più amato dai telespettatori di Rai 1.

Le belle notizie, però, non terminano di certo qui. In quanto negli scorsi giorni è arrivato un altro dolce annuncio che ha riempito di gioia i fedeli sostenitori del programma. In quanto uno dei protagonisti dello show, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato la nascita di suo figlio, tingendo il programma di azzurro. Di chi stiamo parlando?

Della ballerina professionista Veera Kinnunen di Ballando con le stelle che è da poco diventata mamma!

Veera Kinnunen di Ballando con le stelle diventa mamma: l’annuncio emoziona

Veera Kinnunen ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram, riempiendo di gioia il pubblico di Ballando con le stelle che per quest’edizione ha dovuto fare a meno di lei, ma siamo sicuri che prossimamente tornerà nuovamente a ballare su quel palco che le ha permesso di poter diventare famosa e amata tra i telespettatori.

Poche e semplici parole quelle utilizzate dalla ballerina, ma che arrivano dritte al punto considerato che da sempre si è dimostrata essere una donna molto riservata.

Veera ha annunciato che suo figlio è nato il 19 dicembre alle 21:52 e di aver scelto di chiamarlo, insieme al suo compagno di vita, Valter Rosario Arvo Mingoia. Il piccolo ora è pronto a sconvolgere, in senso assolutamente positivo, la vita della sua mamma e del suo papà Salvatore Mingoia, noto al pubblico del piccolo schermo per essere un bravissimo judoka siciliano.

Oltre ai tantissimi auguri da parte dei suoi fedeli sostenitori, che non hanno potuto essere che felice per la gioia provata dalla loro beniamina in questi giorni, si sono aggiunti anche i tantissimi messaggi da parte dei suoi compagni di viaggio. Tra cui Raimondo Todaro, che ha deciso di abbandonare il programma di Milly Carlucci per dedicarsi all’esperienza di Amici di Maria De Filippi.

L’unico grande assente è stato il suo ex fidanzato Stefano Oradei, che come lei ha partecipato a Ballando con le stelle, che almeno pubblicamente non ha manifestato alcun messaggio nei confronti di Veera.