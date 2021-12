Grave lutto per il gieffino: la reazione della casa del Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip si è scritto il capitolo più triste di questa sesta edizione: il concorrente di Alfonso Signorini poco prima della diretta ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto.

Al Grande Fratello Vip in queste ore si sta affrontando uno dei momenti più difficili della storia di questa sesta edizione di Alfonso Signorini. In quanto uno dei concorrenti è stato colpito da un grave lutto.

Chi ha dovuto fare i conti con tutto ciò è stato Alessandro Basciano che è stato richiamato dagli autori del programma per informarlo che suo nonno è venuto a mancare. La notizia, come facilmente immaginabile, ha lasciato di stucco non solo il diretto interessato, che ha confidato che purtroppo era a conoscenza che suo nonno non godeva di buone condizioni di salute, ma anche i tutti i suoi compagni di viaggio.

Alessandro Basciano è stato colpito da un grave lutto al Grande Fratello Vip e non sa se proseguire o meno con il suo percorso nel programma.

Alessandro Basciano colpito da un grave lutto: l’annuncio al Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano si è raccontato a cuore aperto con i suoi compagni di viaggio al GF Vip, confidando che non sa se proseguire o meno con il suo percorso visto quanto è accaduto nelle scorse ore nella sua vita reale.

“Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno“ ha esordito il nuovo concorrente, come riportato dal portale Biccy. “Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso. Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna ad esempio” ha proseguito.

“Sì me l’hanno detto proprio adesso. Se mi viene in mente di uscire lo faccio sul serio, la sfondo davvero la porta, non per finta. Mi hanno detto che tanto non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero sereno e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice” ha poi concluso.

Ma come hanno reagito gli altri concorrenti? I vipponi hanno suggerito a Basciano di prendersi un momento tutto per se stesso. In modo tale da poter prendere la migliore decisione per lui e di non sentirsi in colpa se vuole proseguire con il suo percorso al GF Vip in quanto anche se fosse stato al di fuori del programma non avrebbe potuto fare nulla per lui.