“Mi ha promesso un figlio”: il vippone presto papà? Gossip al GF Vip

Gossip al GF Vip: “Mi ha promesso un figlio“. Il vippone presto papà?

Il Grande Fratello Vip è alle prese con i festeggiamenti di Natale: tavole imbandite, regali e tanti abbracci.

I concorrenti hanno deciso di continuare a rimanere nella Casa più spiata d’Italia lontani dai propri familiari anche per questo lieto evento.

C’è chi, invece, sta pensando ad allargare la famiglia e un gieffino glielo ha promesso. Vediamo insieme che diventerà presto papà al GF Vip

Giacomo Urtis presto papà al GF Vip? Parla lei: “Mi ha promesso un figlio“

Giacomo Urtis è di nuovo un concorrente del Grande Fratello Vip, ma quest’anno gareggia in coppia con la favolosa Valeria Marini.

Il gieffino ha avuto una frequentazione con Rodrigo Alves, il Ken umano. Si sono conosciuti nel 2019 e da amici hanno capito di avere una forte attrazione e sono stati anche fidanzati. Adesso Rodrigo ha cambiato genere sessuale ed è donna e si chiama Jessica Alves.

Lei e Giacomo si sono fatti una promessa prima di entrare al GF Vip.

A dare la notizia è proprio Jessica che ha rilasciato un’intervista per Spyiy.it e dichiara di essere ancora innamorata di Urtis.

“Lo amo ancora. Lui è bisessuale, per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente” confessa Jessica.

La ragazza sente una forte mancanza del gieffino.

“Noi ci sentivamo spesso, tante volte sono venuta a Milano per stare con lui e, ogni volta, è stato bellissimo” racconta l’ex Ken umano e aggiunge: “Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica. Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani“.

Alves rivela uno scoop sul concorrente del GF Vip: “Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio”.

Giacomo ha sempre rivelato di volere un bambino, ma non aveva mai specificato con chi.

Jessica può rimanere incinta solo attraverso il trapianto di utero e poi può essere fecondata con il seme di Urtis.

“So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità. Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio” racconta con gli occhi lucidi Jessica.

“Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico. A breve mi sottoporrò a questo intervento ed avrò bisogno del seme di Giacomo per far si che vada tutto per il meglio. Giacomo ed io siamo fatti per stare insieme perché abbiamo tantissime cose in comune. Con lui ho fatto l’amore, quello vero e per lui sarei disposta anche a trasferirmi a Milano” conclude la donna.

Giacomo Urtis e Jessica Alves hanno provato un forte amore l’un per l’altra e lo provano tutt’ora. Il gossip ha sconvolto tutti, ma il gieffino sarà al corrente delle dichiarazione di Jessica fuori della Casa del GF Vip? Non ci resta che aspettare la prossima puntata del reality show