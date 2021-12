Quali sono i segni zodiacali che odiano il Natale? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che odiano il Natale. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che odiano il Natale, quelli che vorrebbero saltare il mese di dicembre e uscire dal letargo direttamente dopo l’Epifania. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni che odiano il Natale. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che odiano il Natale

Acquario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco detestano i buoni sentimenti. Il Natale è il periodo perfetto per i buoni propositi e per gli impegni importanti. L’Acquario ritiene tutto ciò abbastanza ipocrita. Non è necessario che sia dicembre per fare una buona azione. Le buone azioni vanno fatte sempre! Ecco perché le persone appartenenti a questo segno zodiacali hanno un rigetto per le festività natalizie.

Ariete: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una vera e propria avversione nei confronti del Natale. Il motivo? È semplice: l’Ariete non ama le costrizioni e vede il periodo natalizio come un infinito impegno che occupa le giornate alla ricerca di regali da destinare a persone a volte nemmeno così simpatiche! Il Natale ideale per l’Ariete sarebbe insieme ai parenti più stretti, magari in un luogo esotico, non per forza sotto la neve o davanti ad un camino.

Capricorno: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco odiano il Natale e tutto ciò che ruota intorno a questa festa. Vivono male il momento dei regali perché non vogliono spendere soldi inutilmente. Non riescono mai a capire quali possano essere i doni giusti per ogni parente o amico. Il Natale è un impegno fastidioso per chi è nato sotto questo segno zodiacale e, per questo motivo, al Capricorno torna il buon umore direttamente a Capodanno!