Uomini e Donne, Maria De Filippi cala l’asso? Spunta Lui per il trono!

Uomini e Donne è in pausa, ma Maria De Filippi no. La conduttrice ha pensato di promuovere l’ex corteggiatore come nuovo tronista? Il gossip è impazzato in rete.

Uomini e Donne in questi giorni di feste non va, come di tradizione, in onda ma non per questo Maria De Filippi non lavora al suo amato dating, che di puntata in puntata riesce a collezionare veri e propri ascolti record.

Questa prima parte della stagione, tra l’altro, è stata ricca di colpi di scena. In particolar modo per il Trono Classico. Basti pensare che ogni percorso è terminato in maniera del tutto inattesa. Ad iniziare dal percorso di Joele, che ha lasciato il programma dopo che la redazione aveva scoperto il suo tentativo di sentire la sua corteggiatrice lontano dalla redazione. O a Matteo che arrivato allo stremo dei suoi sentimenti ha fatto una scelta improvvisa, anche se le cose con Noemi non sono andate come sperato.

Per ultima, ma non per importanza, impossibile non menzionare Andrea Nicole che ha lasciato l’amaro in bocca con il suo percorso quando ha visto di nascosto dalla redazione il suo Ciprian e proprio il suo trono, com’è stato quello della sua collega Robeta, potrebbe aver dato il la alla conduttrice per scegliere il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: il prossimo tronista è davvero lui?

Il Trono Classico, almeno per il momento, ha soltanto due protagonisti all’attivo. Uno è Matteo Ranieri, mentre l’altro è Luca Salatino, che è stato rifiutato da Roberta Giusti che ha scelto di provare a viversi Samuele al di fuori di Uomini e Donne.

Con due posti occupati, ne restano due liberi e gli utenti della rete iniziano a sospettare che uno dei nuovi tronisti potrebbe essere uno dei volti già noti al pubblico del piccolo schermo e che ha a che fare con il percorso di Andrea Nicole.

Gli utenti della rete, infatti, sono convinti che uno dei nuovi tronisti potrebbe essere Alessandro Verdolini, il ragazzo che ha provato a conquistare il cuore di Andrea Nicole senza successo, considerato che lei ha scelto di abbandonare il programma al fianco di Ciprian.

Alessandro ora è single e in cerca dell’amore. Per questo motivo gli utenti del web sono convinti che Maria potrebbe aver messo gli occhi su di lui.

Alessandro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne oppure il pubblico del piccolo schermo ha preso una cantonata? Staremo a vedere come ci sorprenderà la padrona di casa Maria De Filippi.