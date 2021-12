Bomba al Grande Fratello Vip: ribellione in casa, Signorini corre ai ripari?

By

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la bomba. I concorrenti sono pronti a ribellarsi ad Alfonso Signorini. Ecco per quale motivo.

Al Grande Fratello Vip l’atmosfera natalizia non aiuta gli animi dei vipponi, in quanto la tensione tra loro non sembra affatto diminuire.

In particolar modo tra i concorrenti di Alfonso Signorini si è creato un certo malumore dopo la diretta di lunedì scorso. In quanto ritengono che gli argomenti trattati dal conduttore durante il corso dei vari appuntamenti settimanali siano sempre gli stessi da tre mesi a questa parte. Ovvero il triangolo amoroso che ha visto protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

I vipponi hanno confidato di sentirsi messi un po’ da parte, considerato che nelle ultime settimane sono tante le cose che sono accadute tra loro, ma durante il corso della puntata non si ha modo di poterne parlare e di poter chiarire alcuni concetti. Dello stesso parere, tra l’altro, non sono soltanto gli storici vipponi di quest’edizione ma anche le nuove entrate. Tra cui Eva Grimaldi.

Concorrenti si ribellano al Grande Fratello Vip: lo sfogo dopo la diretta

Eva Grimaldi, dopo la diretta di lunedì scorso del GF Vip, ha ammesso di trovare il triangolo amoroso, ormai terminato da qualche settimana, un po’ pesante considerato che non si fa altro che parlare di quello, quando ci sono tantissime dinamiche che riguardano tutti gli altri concorrenti.

Lo sfogo della nuova concorrente ha trovato un riscontro positivo anche da parte di Manila Nazzaro e Carmen Russo, che hanno dichiarato di essere un po’ stufe di questa situazione considerato che le altre dinamiche che sono avvenute nella casa più spiata d’Italia non hanno avuto modo di poter essere discusse in studio. In quanto si è parlato, e si continua, soltanto a parlare del rapporto che vede protagonista la Sorge con l’ex stella di Centovetrine.

“Tutta questa cosa ha stancato sinceramente” ha esordito la nuova concorrente. “Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la TV per la passione di Beautiful“ ha aggiunto. “All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil“ ha tuonato. “Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!” ha poi concluso.

#Manila, Carmen, Eva hanno perfettamente ragione. Anche basta. Ci sono anche loro, ci sono anche altre persone che meritano. Bisogna dare il giusto spazio anche agli altri. 🙌🏻 Hanno stufato col triangolo-teatrino.#gfvip pic.twitter.com/elnZvrGHYH — Tiziana Mele (@TizianaMele89) December 21, 2021

Le gieffine si sono schierate tutti contro gli autori, quest’ultimi come reagiranno?