Royal Family: Meghan Markle, ecco tutti i suoi gioielli

Una parte dei gioielli posseduti da Meghan Markle viene direttamente dalla collezione reale, nonostante i rapporti problematici con Buckingham Palace

Meghan Markle ha sempre sfoggiato dei gioielli meravigliosi in occasione delle sue uscite ufficiali. In alcuni casi, l’ex attrice statunitense ha addirittura scatenato delle polemiche a causa dell’eccessivo utilizzo di pietre preziose, soprattutto in occasione di eventi di beneficenza. Non tutti sanno, però, che parte della sua collezione arriva direttamente da Buckingham Palace.

La notizia potrebbe sorprendere perché i Sussex hanno rinunciato a qualsiasi ruolo ufficiale quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito. Attraverso questa scelta, di conseguenza, hanno rinunciato ai diritti e ai doveri, ma soprattutto ai privilegi dell’appartenenza alla Royal Family inglese. Niente soldi, scorta personale ritirata e il diniego di utilizzare i titoli nobiliari, anche se Meghan ha più volte firmato dei documenti ufficiali con l’appellativo di Duchessa di Sussex.

Harry e Meghan, dopo una breve parentesi in Canada, vivono da quasi due anni negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Risiedono in una splendida villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari. Non se la passano male, anche se hanno dovuto iniziare a guadagnare i propri introiti da soli, senza l’aiuto della monarchia inglese.

Nonostante questo, l’ex attrice statunitense è in possesso di molti gioielli ereditati direttamente dalla Royal Family, ai quali non ha mai voluto rinunciare. Molti di questi gioielli appartenevano a Lady Diana, ma ci sono anche dei regali della Regina Elisabetta e di Harry. Vediamo insieme questo lungo elenco di gioielli nelle mani di Meghan Markle.

Ti potrebbe interessare anche – Anticipazioni Un posto al sole: la coppia più amata dai fan si rompe

Meghan Markle, ecco tutti i suoi gioielli

La collezione di gioielli di Meghan è davvero molto lunga. Molti di questi arrivano direttamente da Lady Diana. Anelli, orecchini e il famoso orologio Cartier, che l’ex stella di Hollywood ha indossato in occasione della copertina del Times. Ma c’è anche l’anello di fidanzamento regalato da Harry il 27 novembre 2017: oro giallo, con tre diamanti incastonati in oro bianco. Due diamanti appartenevano a Diana, il terzo viene dal Botswana.

Dopo la nascita di Archie, l’ex attrice statunitense ha deciso di sostituire la fascia d’oro con una nuova, più sottile. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la moglie di Harry avrebbe accumulato circa 700.000 euro in gioielli. L’orologio Tank di Cartier è uno dei pezzi più pregiati della sua collezione. Ma ci sono anche gli orecchini di Jennifer Meyer ed un anello rosa Shiffon, tra gli altri.

E non ci sono solo i gioielli acquistati o ereditati da Lady Diana, ce ne sono altri ricevuti in regalo nel corso degli anni. Secondo la tradizione, sembra sia scortese regalare delle perle. Ma si può fare un’eccezione se il dono arriva direttamente dalla Regina Elisabetta. L’anziana sovrana, infatti, ha regalato a Meghan un paio di orecchini a goccia con diamanti e perle. Un regalo sicuramente gradito.

Sullo stesso argomento – Meghan Markle si candida negli USA? Ecco la verità

Così come è stato gradito il gioiello ricevuto in dono dalla Royal Family il giorno delle nozze. Si tratta della tiara a fascia con diamanti in filigrana della Regina Mary, in seguito donata ad Elisabetta II. Questo gioiello risale al 1932 ed è composto da una spilla rimovibile ed una fascia flessibile. Non proprio il regalo di nozze che noi comuni mortali siamo abituati a ricevere per il nostro matrimonio.