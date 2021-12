Il crollo di Eva Grimaldi: lacrime al GF Vip dopo un annuncio

Eva Grimaldi, nonostante sia entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ho avuto un crollo. Ecco per quale motivo.

Eva Grimaldi è una delle nuove concorrenti della sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’attrice è entrata nella casa più spiata d’Italia in vista del prolungamento del reality show di canale 5, in quanto come ormai noto non terminerà la sua messa in onda a dicembre ma proseguirà fino a marzo. Per questo motivo l’ingresso dei nuovi concorrenti era inevitabile.

L’attrice, però, è entrata a far parte del cast soltanto da pochi giorni, ma sembrerebbe essere già piuttosto provata da quanto è successo. Tant’è che è bastato un minimo per crollare.

Eva Grimaldi è crollata al GF Vip e il motivo del suo sconforto può sembrare a tratti un po’ surreale. Segno che questi primi giorni per lei non sono stati affatto una passeggiata perché un semplice scherzo ha portato a galla alcune sue vecchie insicurezze che hanno sorpreso, in un certo senso, i suoi fedeli sostenitori.

GF Vip, Eva Grimaldi crolla: il motivo delle lacrime è assurdo

Il tutto è iniziato in maniera totalmente immaginale. In quanto ai vipponi è toccato organizzare la spesa, come richiesto dalla produzione del Grande Fratello Vip e no, non è stato l’elenco del cibo da acquistare che ha scatenato la nuova concorrente, ma un suo compagno di viaggio ma non uno qualsiasi ma una new entry come lei.

Stiamo parlando del nipote di Costantino della Gherardesca, Barù, che ha fatto finta di leggere ai suoi compagni di viaggio l’oroscopo al posto degli alimenti che avevano intenzione di far reperire alla produzione per questa settimana. Il nuovo concorrente, quando è arrivato al turno del segno di Eva Grimaldi, si è lasciato prendere dal momento facendo strane previsioni.

Barù ha predetto per il segno zodiacale della sua compagna di viaggio una settimana non facile dal punto di vista sentimentale e, come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, lei è felicemente sposata con Imma Battaglia. Questa frase però ha fatto emergere in Eva tutte le sue insicurezze ed è crollata nonostante si trattasse di uno scherzo organizzato dal nipote di Costantino della Gherardesca che non si sarebbe mai aspettato una simile reazione da parte sua, ma probabilmente la lontananza ha giocato un brutto scherzo ed è bastato a far crollare la Grimaldi.

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip sembrerebbe iniziare ad avvertire i primi segni della lontananza di casa, nonostante sia entrata a far parte del programma da soltanto una settimana o poco più.