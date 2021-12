Andrea Nicole, amaro sfogo dopo Uomini e Donne: ecco cos’è successo

Andrea Nicole nelle scorse ore si è lasciata andare ad un amaro sfogo social dopo il suo addio a Uomini e Donne.

Andrea Nicole è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il suo percorso è senza senza dubbio importante, in quanto Maria De Filippi ha lanciato un chiaro messaggio al pubblico del piccolo schermo, dimostrandosi ancora una volta una delle conduttrici più inclusive e intuitive di sempre.

Purtroppo però il percorso della bella tronista non si è concluso come sperato. In quanto è stata raggiunta da Ciprian senza che la redazione ne fosse a conoscenza e dopo aver passato la notte insieme, hanno avvisato chi di dovere. Questo ha scatenato il panico in studio e Gianni Sperti, che l’aveva sempre sostenuta, l’ha aspramente criticata e secondo gli utenti della rete avrebbe esagerato abbondantemente.

Ora, a distanza di settimane da quel momento, Andrea Nicole dopo Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio, lasciandosi andare ad un amaro sfogo social.

Uomini e Donne: Andrea Nicole rompe il silenzio dopo l’addio al Trono Classico

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Andrea Nicole ha deciso di rompere il silenzio, lasciandosi andare ad un amaro sfogo che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione del pubblico della rete.

Sicuramente anche l’ex tronista avrebbe voluto terminare il suo percorso in maniera differente, restando in buoni rapporti con la redazione e gli altri protagonisti del programma, che durante il tempo trascorso insieme l’hanno sempre sostenuta e supportata in ogni sua scelta. Ora quei giorni sembrano essere assai lontani e a rivelarlo è la diretta interessata sul suo profilo Instagram dove, tra uno scatto romantico e l’altro con Ciprian, il suo attuale compagno, ha rivelato che cosa pensa di quanto accaduto.

“Ho imparato la lezione“ ha esordito su Instagram Andrea Nicole. “Non importa ciò che fai, ma solo ciò che sembra tu abbia fatto” ha poi concluso, facendo intendere che purtroppo dopo la sua ultima puntata al Trono Classico i rapporti non sono di certo migliorati. Anche se l’ex tronista non ha fatto riferimento al suo percorso, ma sembra piuttosto chiaro che le sue parole si riferiscano a quanto accaduto negli studi Elios di Roma.

C’è chi però, tra il pubblico, ha compreso il perché del suo gesto ed ha apprezzato che abbia avvisato, seppur in ritardo, la redazione e chi invece la condanna, trovando riscontro nelle parole pronunciate da Gianni Sperti contro di lei e il suo rapporto.