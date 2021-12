Sorpresa di Natale a Uomini e Donne: sul trono arriva proprio Lui!

Senza Uomini e Donne il pubblico a casa, come può affrontare le giornate? I fedelissimi fan dello storico dating show hanno un appuntamento quotidiano fisso con il salotto più seguito dei pomeriggi di Canale 5. Questa volta Maria ne ha preparata una che farà letteralmente impazzire tutti: c’è un nuovo tronista!

E che tronista che c’è in serbo per Uomini e Donne! La trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi è un successo ventennale, proprio come gli altri programmi prodotti e condotti dalla stessa. Dove risiede l’ingrediente segreto della padrona di casa di Mediaset? Nel saper scegliere i protagonisti dei suoi programmi, soprattutto perché questi hanno delle storie che interessano e commuovono il pubblico. Infatti, può dirsi proprio lo stesso per il nuovo tronista, conquisterà tutti con le sue passioni e il grande cuore.

L’appuntamento con i sentimenti è imperdibile per i fan di Uomini e Donne! La trasmissione più seguita di sempre, segue la lunghezza d’onda mediatica che si consolida tra i personaggi amati dai telespettatori. Il nuovo tronista ha una storia incredibile, anche perché non è un volto nuovo!

Il dating show intrattiene i telespettatori anche fuori dal programma, mediante i social media, dove i protagonisti di U&D sono seguitissimi. Infatti, è proprio da Instagram che arriva una delle notizie più attese: la conferma del superamento della crisi della coppia più amata, insomma non si scappa dall’effetto Maria De Filippi.

Tra le novità, non può mancare quella che vede entrare in scena un protagonista molto amato, ma in delle vesti nuove, e non solo lui!

Uomini e Donne riparte con un tornista d’eccezione!

Tra amore e delusioni, non possono mancare le dame, anche se l’ultima notizia ha sconvolto tutti: la dama storica abbandona tutto! News che ha dell’incredibile, ma che lascia sicuramente senza parole dopo tutto questo tempo. Le novità però continuano ad arrivare, e anche per il nuovo tronista Maria sta preparando tutto. Con lui ne vedremo delle belle.

Si tratta di Luca Salatino! Non è un volto nuovo per il programma, perché è stato corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, della quale non è stato la scelta destando una gran sorpresa tra fan e haters.

La situazione è stata assurda perché i due ragazzi avevano raggiunto una bella complicità, soprattutto durante le seguitissime esterne. Ma come avviene di solito nelle storie d’amore più intense, non è stato lui la scelta.

Infatti, il ragazzo con il quale la tronista è uscita è stato Samuele Carniani. A distanza di tempo, Maria De Filippi gli dà una seconda possibilità. Il cuoco romano di 29 anni con la passione per la boxe è un ragazzo in apparenza introverso, ma molto profondo.

L’anno scorso ha affrontato un terribile periodo di depressione a causa di un incidente che gli ha bloccato la schiena per mesi. Sarà questa la volta buona? Troverà finalmente l’amore? Insieme a lui lo accompagnerà Matteo Ranieri altro tronista scelto dalla conduttrice.