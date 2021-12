“Ho rischiato di morire”: racconto struggente al Grande Fratello Vip

By

La nuova concorrente non si è ancora del tutto ambientata dentro la Casa del Grande Fratello Vip ma molto presto potrebbe fare venire fuori il suo carattere deciso e forte

E’ arrivata da pochissimo nella casa del Grande Fratello Vip, e come comprensibile, non si è ancora ambientata al meglio. Tuttavia, la nuova protagonista del reality di Canale 5 ha una storia particolare alle spalle e anche un carattere forte, con una personalità spiccata. Ecco perché sta conoscendo i suoi nuovi compagni di viaggio, e con loro sta parlando a lungo per farsi conoscere.

La ragazza ha perfino rischiato di morire: era presente a Barcellona il 17 agosto del 2017, quando un terribile attentato provocò delle vittime e lei si salvò miracolosamente. Parliamo di Federica Calemme, nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, la nuova concorrente racconta la sua terribile esperienza

E’ stata finalista di Miss Italia, e quel giorno in cui sulla Rambla morirono 16 persone era anche lei lì. La ragazza ha raccontato questa esperienza ai suoi nuovi amici: “Eravamo in vacanza, la mattina eravamo andati al mare, ma nel pomeriggio il mio ragazzo voleva vedere un negozio sull Rambla. Quindi ci siamo incamminati, ma appena siamo entrati nella strada c’è stato l’attentato ed è scoppiato l’inferno – ha raccontato Federica – ho visto centinaia di persone correre contro di me, e siamo scappati anche noi”.

La concorrente ha raccontato di essersi rifugiata in un negozio perché era spaventata dalla folla. Ancora pochi metri percorsi e anche le sarebbe potuta finire nel centro della terribile esplosione che sconvolse la Spagna e il mondo intero. Ora proverà a fare strada nel reality e a farsi apprezzare e conoscere dagli italiani.