Conosciamo il marito di Lorena Bianchetti, Bernardo De Luca: il galeotto di Roma

Lorena Bianchetti è una conduttrice, giornalista e autrice televisiva di origine romana. La 47enne ha guadagnato tanta fama presentando il suo programma A sua immagine firmato Rai.

Lorena è una donna bellissima, gentile e molto brava nel suo lavoro. E’ sposata con Bernardo De Luca dal 2015 e, come è possibile vedere dal profilo Instagram della presentatrice, i due sono innamoratissimi.

Ma conosciamo insieme il marito Bernardo De Luca

Chi è Bernardo De Luca, marito di Lorena Bianchetti? Tutto quello che c’è da sapere sul galeotto di Roma

Bernardo De Luca è il marito della presentatrice Lorena Bianchetti dal 2015. L’uomo è nato a Roma e non fa parte del mondo dello spettacolo, ma bensì è un imprenditore e chef. Ha anche un locale molto rinomato nella capitale di nome Virginae.

Bernardo e Lorena si conoscono ad un evento a Roma. De Luca era lì a cucinare e conquista la bella Bianchetti con uno sfizioso piatto di carbonara.

E’ stato un colpo di fulmine e dopo tre mesi di frequentazione, la coppia decide si convolare a nozze.

Il 9 settembre 2015 i due fidanzatini si dicono di sì all’altare.

Leggi anche –> E’ stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai: ecco com’è oggi

La coppia è felice e innamoratissima e la Bianchetti non perde occasione per pubblicare foto della sua vita e storia d’amore.

In casa non sono da soli, però: dopo qualche anno dal matrimonio la conduttrice Rai rimane incinta e annuncia la notizia ai suoi seguaci tramite il suo profilo Instagram.

Dopo nove mesi nasce la dolce e unica figlia di Lorena e decidono di chiamarla Estelle.

Quando De Luca e la moglie hanno un po’ di tempo, fanno le valige e vanno nella casa in campagna ai Castelli Romani.

Estelle si diverte e gioca, mentre i due genitori si godono la pace e il silenzio di quel posto.

Leggi anche –> La sposa e Non mi lasciare: tante emozioni nelle nuove fiction Rai

La Bianchetti ha dichiarato in un’intervista per Famiglia Cristiana che la figlia si diverte e a giocare con le foglie e ad arrampicarsi sulle scale.

“Vedere mia figlia che gioca negli stessi punti in cui giocavo io non ha prezzo” rivela la conduttrice evidentemente emozionata.

Lorena Bianchetti è felice e molto innamorata di Bernardo De Luca dal loro primo incontro. Un matrimonio arrivato velocemente, perché la coppia sapeva che il loro amore era unico e vero. Due anime gemelle che sono riuscite a trovarsi nella caotica e immensa Roma