Papà a 50 anni: fiocco rosa per l’amatissimo attore

Fiocco rosa per l’amatissimo attore: papà a 50 anni

Arriva il ficco rosa per l’amatissima coppia. L’attore è papà per la seconda volta e la gioia in casa è alle stelle.

Sono migliaia i messaggi d’amore e congratulazione per i due genitori e tra i commenti troviamo volti noti dello spettacolo e della musica, come la talentuosa Jenny De Nucci e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro.

La bimba è nata poco prima di Natale e adeso l’attore ha un motivo in più per festeggiare. Scopriamo insieme chi è il papà 50enne

Fortuna Cerlino papà a 50 anni: fiocco rosa per il grande attore

Fortunato Cerlino è un attore di origine napoletana. Tra le pellicole che lo hanno reso famoso troviamo Nero a metà, Gomorra, Sodoma e Inferno.

Fortunato è appena diventato papà per la seconda volta e la bella notizia arriva tramite il suo profilo Instagram.

Uno scatto dolcissimo: la piccola mano rosea della nuova arrivata Lea che ha fatto impazzire il web.

La madre Antonella Sava è stanca dal parto, ma contentissima e non vede l’ora di poterla riabbracciare.

Della donna non si sa molto, ma sappiamo che di professione fa la photo editor, è romana e in questo momento lavora per una rivista.

Antonella e Fortunato si sono incontrati ad una cena con amici in comune nel 2015 e dopo un primo sguardo, la coppia non si è più mollata.

I due genitori condividono molte passoni: il mare, la musica, i viaggi, libri e gli animali e infatti hanno in casa un bel cagnolone di nome Michelangelo.

Lea non è l’unica figlia della coppia; Delfina, nata nel 2017 è la primogenita. Ai tempi, Fortunato e Antonella non erano ancora sposati, ma nel 2018 i due si promettono amore eterno.

Un matrimonio lontano dai riflettori svoltosi a Trieste. Soli pochi invitati ed avvenuto nel bel mezzo delle riprese della serie firmata Rai La porta rossa.

Diamo il benvenuto a Lea, diminutivo di leonessa. Un bel fiocco rosa per l’amato attore Fortunato Cerlino e la moglie Antonella Sava. La famiglia si allarga e la gioia in casa è tantissima.

