E’ stato uno dei tronisti più corteggiati: oggi, l’ex Uomini e donne è così

Uomini e Donne, vi ricordate il famosissimo ex tronista? Sono passati tanti anni dalla sua partecipazione. Vediamo come è diventato adesso

Un’esperienza significativa a Uomini e Donne, dove è stato un protagonista importante. Il famosissimo dating show condotto da Maria De Filippi lo ha visto seduto sul “trono” alla ricerca della sua anima gemella. E lui ha lasciato il segno, colpendo il pubblico per la sua bellezza e un fascino che ha lasciato il segno, e non solo nello studio del programma di Canale 5.

Anche chi ha poi chiuso la sua esperienza col programma ha indubbiamente lasciato il segno. E del resto, sono tante ormai le edizioni che si sono messe alle spalle. Ecco perché restano in evidenza soltanto i personaggi che si sono fatti notare di più. Tra questi c’è indubbiamente Cristiano Angelucci: ha partecipato al dating show nel 2005, quando entrò come “fratello di Salvatore”, ex tronista ed ex fidanzato di Paola Frizzieri.

Leggi anche – Uomini e Donne puntata 22/12/21, la svolta che Maria aspettava: ora cambia tutto

L’ex divo di Uomini e Donne oggi fa una vita completamente diversa

Lui poi scelse Roberta Leto come sua fiamma. La storia d’amore tra i due appassionò gli italiani (o comunque chi si interessava alla cosa) ma fu un fuoco di paglia. Durò pochi mesi e terminò senza troppi clamori. Lei ha trovato poi un altro marito e sembra felice. Cosa fa invece il buon Cristiano? Sono passati ormai molti anni, ma lui si è dato da fare nel mondo della tv.

Leggi anche – Tina Cipollari prima del successo: la diva di Uomini e Donne irriconoscibile

Lo abbiamo visto come tentatore in “Vero Amore”, il nome precedente di Temptation Island prima di prendere il format ufficiale. E oggi cosa fa? A dirla tutta è “scomparso” da un po’. L’ultima intervista l’ha rilasciata a TvBlog nel 2019. E’ diventato papà, è innamorato e si dedica a un lavoro diverso: lavora in un ristorante che gestisce con successo.