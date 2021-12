Quali sono i segni zodiacali più fedeli? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più fedeli. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più fedeli, quelli che restano legati al proprio partner per tutta la vita. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più fedeli. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più fedeli

Cancro: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco fanno stare sempre molto tranquilli i propri partner. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non tradisce mai, è una persona molto fedele e leale, sia in amore che nell’amicizia. Il Cancro ha una forte carica emotiva, non riuscirebbe mai a tradire il proprio partner perché si sentirebbe in colpa e non sarebbe in grado di mentire.

Scorpione: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una personalità molto forte e sono dei leader naturali. Proprio perché sono abituate a stare sempre al centro dell’attenzione, le persone dello Scorpione preferiscono essere “snobbati” in amore e non venerati. Per questo motivo, le persone nate sotto questo difficilmente tradiscono il proprio partner.

Toro: al primo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto leali, non tradirebbero mai il proprio partner, sarebbe un gesto troppo spregiudicato. Il Toro è fedele, sia in amore che negli altri rapporti. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non hanno alcuna intenzione di rovinare un rapporto importante. Chi ha una relazione con un Toro può stare tranquillo, non sarà mai tradito. Per lui, la trasparenza è tutto!