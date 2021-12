Grande Fratello Vip, ancora nuovi concorrenti: in tre alla corte di Signorini

By

Il Grande Fratello 2021 sarà il più lungo tra le ultime edizioni, con più di 6 mesi. Signorini si prodiga per introdurre nuovi concorrenti

Alfonso Signorini è scatenato: il vulcanico conduttore del Grande Fratello Vip è anche il Deus ex Machina del super reality di Canale 5, di cui di fatto è autore principale. Il giornalista si è messo in testa di voler realizzare la più grande edizione di sempre, nel tentativo di superare lo starordinario successo di quella passata. Ci sta sicuramente riuscendo in termini di lunghezza del programma, che ha raddoppiato la sua durata prevista, passando dai 3 mesi previsti (settembre-dicembre 2021) arrivando fino a marzo 2022.

Ben 6 mesi e oltre per una vera e propria maratona. Chiaramente la chiave di questa edizione extra large è ravvivare il cast dei concorrenti: per tanti che sono usciti (qualcuno andato via di sua spontanea volontà) altrettanti sono pronti a entrare, mentre qualcuno è già dentro.

Grande Fratello Vip, è tempo di altri ingressi: c’è un nome sicuro

Oggi ci sarà una nuova puntata dello show: cosa dobbiamo aspettarci? Sono certi, ovviamente, Alessandro Basciano, Nathalie Caldonazzo e Barù. Ma non ci fermiamo solo a questi ufficiali, perché sono attesi altri tre concorrenti, che probabilmente entreranno tra oggi e venerdì. Anche il numero è incerto, perché potrebbero essere quattro.

Sembra sicuro e confermato il mitico “Sandokan”, l’attore Kabir Bedi. Poi si aspetta una donna, di cui si sa poco ma pare legata alla scorsa edizione. Infine c’è riserbo sul terzo nome, anche se in casa si vocifera di una tale Pamela: ma si tratta solo di ipotesi dei concorrenti senza fondamento reale.

L’atmosfera in studio diventa sempre più calda con Soleil e Delia… 🔥🔥🔥#GFVIP pic.twitter.com/BgGJk7uXns — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2021