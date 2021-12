Sonia Bruganelli via dal GF Vip? La verità è un’altra

GF Vip, che piacciano o no i suoi atteggiamenti e le sue idee, a Sonia Bruganelli va dato atto di essere una delle più vulcaniche opinioniste della storia del reality di Canale 5



In questo periodo il GF Vip ha le porte girevoli. Concorrenti che escono e che entrano: chi per sua scelta (la famosa storia dei tre mesi) chi per squalifica (Alex Belli) e chi per le normali nomination. Ma non ci sono solo i “vipponi” a entrare e uscire dalla casa. Parecchi movimenti si registrano anche in studio. Stiamo indubbiamente parlando della vulcanica Sonia Bruganelli, sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del reality.

Anche se ha solo il ruolo di opinionista, si è distinta per un carattere forte e un modo di fare il suo “lavoro” molto attento e pungente. Sono già entrate nella storia di questa stagione le furiose litigate con Adriana Volpe (sua “collega”) ma anche con il conduttore e “boss” del programma, Alfonso Signorini. Una lite in diretta, con tanto di abbandono dello studio da parte di Sonia per circa un’ora.

Leggi anche – Alessandro Basciano prima del Grande Fratello Vip: trasformazione incredibile

GF Vip, cambia l’opinionista per una puntata. Ma che fine farà Sonia Bruganelli?

Forse la Bruganelli stavolta ha osato troppo. Signorini è pure sempre il capo, e tra l’altro sembra anche permaloso. Per questo si parla con insistenza di una dipartita dell’opinionista dalla trasmissione. Intanto salta quella di questa sera: il motivo è (ufficialmente) una vacanza natalizia già prenotata.

Leggi anche – Sonia Bruganelli fa infuriare Signorini: botta e risposta di fuoco al GF Vip

Sarà vero? Teoricamente sì, ma i segnali non sono positivi. Bisogna capire se Sonia tornerà nella prossima. Di certo il buon Signorini ha preso una sostituta per questa puntata: potrebbe essere Antonella Mosetti, anche lei ex concorrente, oppure Eleonoire Casalegno. Altra ipotesi porta a Laura Freddi. Per ora sarà in studio per una sola puntata, poi si vedrà…