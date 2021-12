Un posto al sole anticipazioni: clamoroso ritorno di fiamma?

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e a sorprenderli c’è un clamoroso ritorno di fiamma.

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per l’ultima settimana di messa in onda per quest’anno. La soap opera più amata degli italiani, infatti, andrà in onda fino a giovedì per poi dare appuntamento ai suoi fedeli telespettatori a settimana prossima con nuove trame e nuovi intrighi per il 2022.

Nel frattempo però non mancano di certo i colpi di scena in questi ultimi giorni dell’anno. Una coppia, infatti, che si è detta addio un po’ di anni fa potrebbe dare vita ad un ritorno di fiamma del tutto inatteso. Complici di questa nuova vicinanza, che non è detto possa durare nel tempo, c’è l’alcool ma anche la delusione per come sono andate le rispettive vite sentimentali. In quanto entrambi stanno uscendo da una cocente delusione sentimentale in quanto le loro relazioni non sono terminate come avrebbero sperato.

Le anticipazioni di Un posto al sole sono pronte a sconvolgere con il ritorno di fiamma di Rossella e Patrizio.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio e Rossella di nuovo insieme?

Un posto al sole è pronto a salutare il suo fedele pubblico, ma soltanto per qualche giorno per poi tornare con il nuovo anno con appuntamenti nuovi di zecca, ma nel frattempo gli autori non hanno di certo rinunciato ai colpi di scena che sapranno stupire anche durante queste ultime puntate.

Rossella e Patrizio, complice un po’ l’alcool, si ritroveranno a pensare a tutti i bei momenti passati insieme e a come sono terminate le loro ultime storie amorose che si sono rivelate essere un vero e proprio buco nell’acqua.

Questo li porterà a vivere con maggiore complicità e tra i due potrebbe essere un inatteso ritorno di fiamma dopo che per anni hanno scelto di prendere strade completamente diverse, ma questo nuovo avvicinamento tra loro è destinato a durare oppure è stata la debolezza di una sera? Staremo a vedere, ma intanto i due sono gli unici che passeranno delle feste, se vogliamo, tutto sommato tranquille.

Per Angela e Franco si respira aria di tempesta. In quanto lei è stata chiamata a sostituire un suo collega in Sicilia e questo provocherà non poche incomprensioni. Stesso discorso anche per Marina, che al fianco al suo nuovo compagno aveva ritrovato una certa serenità che purtroppo svanirà proprio come quest’anno a causa dell’andamento non proprio perfetto del pastificio di lui, che subirà l’ennesimo calo.