Era la migliore amica di Giulia Salemi al GF Vip: ecco cosa fa oggi

Se soltanto si cita Giulia Salemi saltano fuori tantissimi ricordi del GF Vip! Si tratta di una delle ex gieffine più amate, il motivo? In poco tempo è riuscita a conquistare il consenso del pubblico, proprio per la sua bontà, gentilezza e voglia di intrattenere con delle semplici risate. Inoltre, l’amore ha fatto irruzione nel suo cuore, ma non solo, anche l’amicizia!

Essere un’influencer come Giulia Salemi implica avere non pochi riflettori addosso. Infatti, è chiaro che la fama porta con sé aspetti positivi e negativi. Nello specifico, si fa riferimento al fatto di essere spesso paparazzata durante eventi privati della sua vita, nei quali intrattiene dei comunissimi rapporti tipici di una ragazza della sua età. Le amicizie vanno curate e preservate, soprattutto quando si tratta della sua best friend conosciuta proprio durante la partecipazione al GF Vip. Ecco i retroscena saltati fuori.

Senza dubbio l’ex gieffina Giulia Salemi è tra i concorrenti della casa del GF Vip più conosciuti ed amati dal pubblico a casa. Solare, spontanea e sempre sorridente, ha letteralmente bucato lo schermo con la sua bellezza esteriore ed interiore, ma non solo per i fan.

Anche per il suo innamorato Pierpaolo Pretelli è stato lo stesso. Vivono una bellissima storia d’amore di cui l’ultimo gesto ha sconvolto tutti, perché sono sempre molti diretti e sinceri sui social media.

Non si tratta solo di amore, pure l’amicizia ha fatto irruzione nella sua vita, e guardate un po’, ci colpa sempre il Grande Fratello Vip!

Salta fuori la verità sull’amica del GF Vip di Giulia Salemi!

Il Grande Fratello Vip è galeotto! Le rivelazioni sulla modella persiana non sono poche, infatti di recente Giulia ha confessato il segreto del suo successo, spiazzando i fan che la seguono fin ai suoi inizi. Ma non solo, bisogna anche comprendere che si tratta di un essere umano che nelle sue esperienze di vita ha intrattenuto diversi rapporti, tra cui quelli di amicizia. Il più importante è proprio nato nel set del reality più discusso e chiacchierato di sempre, ma il volto della sua best non è così sconosciuto. La riconoscete?

Si tratta di Martina Hamdy! La best friend di Giulia è una giovane ragazza di 27 anni originaria di Milano, con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Infatti, la sua bellezza è abbastanza evidente, occhi profondi, capelli ricci da urlo, ed un sorriso che incanta tutti. Insomma, entrambe costituiscono un bellissimo duo!

Ciò che spiazza è venire a conoscenza del fatto che anche la sua più grande amica l’ha conosciuta durante la terza edizione del reality alla quale entrambe hanno partecipato, da allora non si sono più separate, nonostante i tanti impegni di lavoro.

Perché anche Martina è attiva nel mondo dello showbiz! Oltre al Grande Fratello Vip, si è cimentata nello studio della recitazione al Centro Teatro Attivo, ma si è anche classificata tra le finaliste di Veline, format nel quale si scelgono le veline del noto programma di Canale 5, Striscia la Notizia. Ma non finisce qui.

Perché se avete bisogno di conoscere le previsioni del tempo, basta accendere la tv e vederla sul piccolo schermo mentre comunica le notizie sul meteo! Fa parte della redazione Meteo.it e si occupa delle reti Mediaset. Questo lavoro insieme agli innumerevoli spot di cui ha fatto parte, segnano dei grandi successi.

Martina e Giulia nonostante sia passato tanto tempo, sono ancora amiche e sono senza ombra di dubbio, un duo molto amato!